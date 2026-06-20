Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350

Компания Silent PC объявила о начале продаж одного из самых нестандартных компьютеров на базе чипов семейства AMD Ryzen 9000. Этот ПК не только лишён шумной системы активного охлаждения, но и может похвастаться водонепроницаемым корпусом.

Система укомплектована герметичным корпусом с защитой по стандарту IP65 без вентиляторов, передних портов USB и аудиоразъёмов. Охлаждение осуществляется самим корпусом — он и выступает в роли радиатора. Компьютер можно устанавливать на лодках, в пыльных заводских цехах, на транспортных средствах, открытых площадках и в других местах, где стандартный ПК работать не сможет.

В базовой конфигурации водонепроницаемый ПК располагает чипом AMD Ryzen 5 9600X, материнской платой ASRock X600-ITX Thin Mini-ITX, 32 Гбайт оперативной памяти Crucial DDR5-5600 SO-DIMM и NVMe SSD. За дополнительные $165 можно установить чип Ryzen 7 9700X — и это, кажется, не такая уж и проблема на фоне общего ценника от $3350.

Компьютер действительно имеет оригинальную конструкцию и может оказаться востребованным при определённых сценариях, но это всё-таки модель даже без дискретной видеокарты. Производитель предупреждает, что безвентиляторные конфигурации имеют ограничение по мощности: при длительных нагрузках на процессор полной производительности настольного AMD Ryzen 9000 ожидать не приходится.