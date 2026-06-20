Сегодня 20 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Сооснователь компании Ubisoft Клод Гиймо (Claude Guillemot) погиб в результате крушения небольшого самолета во Франции. По данным местной пожарной службы, 69-летний предприниматель находился на борту двухмоторного воздушного судна, разбившегося 19 июня.

Источник изображения: agence-api.ouest-france.fr

Источник изображения: agence-api.ouest-france.fr

Трагедия произошла, когда винтовой самолет Cessna 421, вылетевший из Ренна, упал в поле при приближении к аэродрому Ла-Боль. Как сообщает TheGamer со ссылкой на издание France Info, воздушное судно принадлежало самому бизнесмену, который также состоял в местном аэроклубе и направлялся на региональный слёт любителей авиации. Вторым погибшим, находившимся на борту, предположительно оказался инструктор по полётам. Несмотря на то, что официальная процедура идентификации ещё не завершена, родственники были оповещены о случившемся спустя несколько часов после катастрофы.

История бизнеса семьи началась в 1980-х годах в регионе Бретань, где семья Гийемо занималась поставками сельскохозяйственной продукции. Получив образование в сфере коммерции и технологий, Клод вместе со своими четырьмя братьями Кристианом, Жераром, Мишелем и Ивом решили диверсифицировать активы, обратив внимание на развивающийся рынок домашней электроники. Объединив ресурсы, они основали Guillemot Informatique — предприятие по продаже домашнего компьютерного оборудования и программного обеспечения по почте, что позволило им избавиться от посредников и превратить региональный стартап в успешный национальный проект.

Коммерческий успех на рынке аппаратного обеспечения подготовил почву для перехода к разработке видеоигр и созданию компании Ubisoft. В то время как генеральным директором и публичным лицом бренда стал Ив, Клод взял на себя управление технологическими и бизнес процессами, чему способствовало наличие у него степени магистра экономических наук и сертификата в области промышленной вычислительной техники.

Параллельно с развитием игрового направления Клод Гиймо занимал должность генерального директора корпорации Guillemot Corporation, превратив её в глобального дистрибьютора оборудования, известного выпуском периферийных устройств под брендами Thrustmaster и Hercules. На момент своей гибели он занимал пост исполнительного вице-президента по операционной деятельности и входил в совет директоров Ubisoft.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ubisoft закрыла ещё две студии и уволила несколько сотен сотрудников
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon
Это нормально: Ubisoft отреагировала на слухи о сокращении команды Assassin’s Creed Codename Hexe
Исполнительным вице-президентом Intel Foundry назначен бывший глава SK hynix
Подорожав на 40 % после IPO, акции SpaceX к четвергу прекратили свой рост
Глава Anthropic призвал лидеров стран G7 сопротивляться соблазну перессориться из-за ИИ
Теги: ubisoft
ubisoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 7 мин.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 17 мин.
Claude Code помог решить многолетнюю проблему с зависанием дисплея ноутбуков с графикой AMD 2 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 2 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 5 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 5 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 5 ч.
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования 7 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 7 ч.
Новая статья: Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия 17 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 52 мин.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 2 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 2 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 4 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 4 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 5 ч.
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима 5 ч.
В Индии запустят собственный спутниковый интернет — конкурента Starlink 6 ч.
AMD под давлением общественности вернёт шифрование памяти в потребительские Ryzen 6 ч.
Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway 6 ч.