Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Сооснователь компании Ubisoft Клод Гиймо (Claude Guillemot) погиб в результате крушения небольшого самолета во Франции. По данным местной пожарной службы, 69-летний предприниматель находился на борту двухмоторного воздушного судна, разбившегося 19 июня.

Трагедия произошла, когда винтовой самолет Cessna 421, вылетевший из Ренна, упал в поле при приближении к аэродрому Ла-Боль. Как сообщает TheGamer со ссылкой на издание France Info, воздушное судно принадлежало самому бизнесмену, который также состоял в местном аэроклубе и направлялся на региональный слёт любителей авиации. Вторым погибшим, находившимся на борту, предположительно оказался инструктор по полётам. Несмотря на то, что официальная процедура идентификации ещё не завершена, родственники были оповещены о случившемся спустя несколько часов после катастрофы.

История бизнеса семьи началась в 1980-х годах в регионе Бретань, где семья Гийемо занималась поставками сельскохозяйственной продукции. Получив образование в сфере коммерции и технологий, Клод вместе со своими четырьмя братьями Кристианом, Жераром, Мишелем и Ивом решили диверсифицировать активы, обратив внимание на развивающийся рынок домашней электроники. Объединив ресурсы, они основали Guillemot Informatique — предприятие по продаже домашнего компьютерного оборудования и программного обеспечения по почте, что позволило им избавиться от посредников и превратить региональный стартап в успешный национальный проект.

Коммерческий успех на рынке аппаратного обеспечения подготовил почву для перехода к разработке видеоигр и созданию компании Ubisoft. В то время как генеральным директором и публичным лицом бренда стал Ив, Клод взял на себя управление технологическими и бизнес процессами, чему способствовало наличие у него степени магистра экономических наук и сертификата в области промышленной вычислительной техники.

Параллельно с развитием игрового направления Клод Гиймо занимал должность генерального директора корпорации Guillemot Corporation, превратив её в глобального дистрибьютора оборудования, известного выпуском периферийных устройств под брендами Thrustmaster и Hercules. На момент своей гибели он занимал пост исполнительного вице-президента по операционной деятельности и входил в совет директоров Ubisoft.