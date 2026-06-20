Сегодня 20 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В поисках источника высокоэнергетическог...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное

Высокоэнергетические нейтрино остаются одним из самых загадочных продуктов астрофизических процессов. Из-за крайне слабого взаимодействия с веществом их источники удаётся установить лишь в редких случаях, поэтому каждая такая находка представляет особый интерес. Новое исследование показало, что источником одного из подобных событий могла стать не активная сверхмассивная чёрная дыра, как предполагалось ранее, а галактика с необычайно интенсивным звездообразованием.

Источник изображения: National Institutes of Natural Sciences

Во врезке радиоизображение галактики «Теневой Бластер», в круге — эта галактика в представлении художника. Источник изображения: National Institutes of Natural Sciences

Нейтрино регистрируются косвенно — по вторичным частицам, возникающим при их взаимодействии с веществом детекторов. Поскольку во время путешествия по Вселенной нейтрино почти не отклоняются магнитными полями и редко сталкиваются с веществом, они сохраняют информацию о направлении на источник. Однако восстановить его положение с высокой точностью удаётся далеко не всегда.

В подавляющем большинстве из тех редких случаев, когда источник нейтрино удалось идентифицировать с высокой степенью точности, им оказывались сверхмассивные чёрные дыры — активные ядра галактик. Там происходят поистине экстремальные энергетические процессы, в ходе которых также возникают нейтрино высоких энергий. Поэтому в ходе поиска нейтрино от события IC 210922A, которое было зарегистрировано 22 сентября 2021 года обсерваторией IceCube в антарктическом льду, астрономы рассчитывали обнаружить очередную сверхмассивную чёрную дыру в центре какой-нибудь галактики, но как же они ошибались!

Источником энергичных нейтрино события IC 210922A стала область затянутой пылью галактики JCMT0402−0424, прозванной Shadow Blaster («Теневой Бластер»), расположенная примерно в 11 млрд световых годах от Земли. Никаких признаков сверхмассивной дыры там не обнаружилось, зато было выявлено чрезвычайно активное образование новых звёзд.

Плотная пыль надёжно укрывала галактику от наблюдений в оптическом диапазоне, поэтому астрономы воспользовались услугами радиотелескопа ALMA. По удачному стечению обстоятельств наблюдаемая галактика оказалась увеличенной в несколько раз благодаря гравитационному линзированию: массивная эллиптическая галактика на переднем плане искривила и усилила свет далёкого объекта, создав четыре искажённых, но более крупных и детальных изображения «Теневого Бластера».

Наблюдение в рентгеновском и гамма-диапазоне, а также анализ молекулярного газа по линиям CO и нейтрального углерода не показал картины, характерной для газа, нагреваемого центральной чёрной дырой. Напротив, данные указывают на компактную вспышку звездообразования: сотни солнечных масс вещества в год превращаются в новые звёзды, и происходит это в компактной центральной области размером всего 1500 световых лет.

Такая высокоплотная и насыщенная энергией среда способна работать как природный ускоритель космических лучей. Высокоэнергетические частицы, находясь в плотном газе, многократно сталкиваются с веществом, рождая короткоживущие частицы, распады которых, в свою очередь, дают гамма-кванты и нейтрино.

Это не железное доказательство зарегистрированного на Земле «нейтринного» события, но наиболее вероятный его кандидат, а вероятность случайного совпадения оценивается примерно в 1 % или ниже. Но если допустить, что такие компактные пылевые галактики широко распространены, они могут давать заметную, хотя и не главную, долю высокоэнергетического нейтринного фона — порядка 15 % и в некоторых моделях до 20 %. Вот так нежданно-негаданно проявился новый источник высокоэнергетических космических нейтрино.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка
Физики создали принципиально новую камеру для охоты на нейтрино и тёмную материю
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима
В Индии запустят собственный спутниковый интернет — конкурента Starlink
Теги: нейтрино, астрономия, радиотелескоп
нейтрино, астрономия, радиотелескоп
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 7 ч.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 7 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 8 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 11 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 11 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 11 ч.
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования 13 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 13 ч.
Новая статья: Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия 23 ч.
«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием 19-06 20:29
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков 3 ч.
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров 5 ч.
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 6 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 8 ч.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 8 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 8 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 10 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 10 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 11 ч.
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима 11 ч.