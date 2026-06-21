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Thermal Grizzly представила усовершенствованные термопасты Hydronaut Pro и Duronaut Pro

В борьбе с выделяемым процессором теплом важно каждое звено теплопроводной цепи, поэтому производители термоинтерфейсов никогда не прекращают работу по совершенствованию своей продукции. Thermal Grizzly смогла представить Hydronaut Pro и Duronaut Pro — версии своих термопаст с улучшенными характеристиками.

Источник изображений: Thermal Grizzly

Источник изображений: Thermal Grizzly

Как отмечает KitGuru, помимо улучшения теплопроводности, особое внимание было уделено стабильности свойств при длительном периоде эксплуатации и снижению эффекта выдавливания термоинтерфейса из-под основания контактирующего с процессором элемента системы охлаждения. В случае с Duronaut Pro состав термопасты сочетает специальное силиконовое масло, алюминиевую микропудру и нанопудру оксида цинка. Такой состав, помимо прочего, снижает контактное сопротивление и позволяет наносить термопасту очень тонким слоем. По данным производителя, такой состав позволяет термопасте оставаться диэлектрической и не затвердевать со временем.

Hydronaut Pro ориентирована на промышленных потребителей, в её составе нет силикона. Как поясняет Thermal Grizzly, обычные термопасты на основе силиконового масла могут вытеснять его с течением времени или выдавливаться из-под основания радиатора или водоблока, в особенности в условиях постоянного перепада температур. Помимо потерь свойств самой термопасты, это грозит повреждением уплотнительных материалов, расположенных по соседству. По данным Thermal Grizzly, термопаста Hydronaut Pro от таких проблем не страдает и обеспечивает высокую теплопроводность на длительном интервале без отвердевания.

Лабораторные испытания показали, что эксплуатационные характеристики указанных выше термоинтерфейсов на 4 % превосходят предшественников без суффикса «Pro» в названии. Методика испытаний, проводимых самим производителем, подразумевает использование контактной площадки размерами 30 × 30 мм для отвода 240 Вт тепловой энергии при механической силе 300 Н, которая воздействует на площадку. Двухграммовые шприцы с обеими термопастами и лопаткой для нанесения уже доступны для заказа на сайте Thermal Grizzly, Hydronaut Pro предлагается за €14,9, а Duronaut Pro — за €17,9.

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Теги: thermal grizzly, термопаста, термоинтерфейс
thermal grizzly, термопаста, термоинтерфейс
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