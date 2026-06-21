Аудитория The Crew Motorfest выросла до 10 млн человек — гоночная аркада будет чаще получать новый контент

Аудитория гоночной аркады с открытым миром The Crew Motorfest превысила 10 млн человек. Об этом сообщили разработчики из Ivory Tower при поддержке издательства Ubisoft в официальном микроблоге.

The Crew Motorfest была достаточно тепло принята профильной прессой и простыми геймерами, поэтому проект продолжает активно развиваться. В следующем месяце стартует уже 10-й сезон, и разработчики пообещали выпускать новый контент чаще. Если раньше на протяжении одного года выходило три сезона продолжительностью четыре месяца каждый, то с июля всё будет наоборот — четыре сезона в год по три месяца каждый.

Представители Ivory Tower также пообещали, что сам контент по наполнению станет «более качественным и содержательным». Так, различных мероприятий станет больше, количество привлечённых спонсоров тоже увеличится.

The Crew Motorfest вышла 14 сентября 2023 года на PC (EGS, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а 18 апреля 2024-го добралась до Steam.