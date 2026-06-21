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На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира

В Кёльне завершился Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 — первый мейджор этого года по Counter-Strike 2. В гранд-финале турнира команда Team Falcons обыграла FURIA со счётом 3:0 по картам и завоевала титул чемпиона мира. Турнир проходил со 2 по 21 июня в Германии и собрал 32 сильнейших коллектива мира, разыгравших призовой фонд в размере $1,25 млн.

Для Falcons этот титул стал первым мейджором в истории организации. Особенно значимой победа оказалась для Николы «NiKo» Ковача (Nikola Kovac), который на протяжении многих лет считался одним из сильнейших игроков мира, но до сих пор не выигрывал чемпионат мира по Counter-Strike.

Финальная серия прошла в формате до «трех побед» (Best of 5) и началась на картах Mirage и Anubis. Уже на старте матча Falcons захватили инициативу, взяв восемь раундов кряду. После FURIA попыталась оказать сопротивление, но в итоге первая карта завершилась со счётом 13:8 в пользу Falcons.

Вторая карта прошла в более плотной борьбе, как минимум её первая половина. FURIA смогла выбиться вперёд, но после смены сторон Falcons показали тотальное доминирование, и завершили Anubis в свою пользу с уже знакомым счётом — 13:8.

Третья карта, Inferno, тоже закончилась со счётом 13:8 в пользу Falcons. Бразильская команда пыталась сопротивляться, но натиск «Соколов» было не унять.

Falcons подошла к решающему матчу в отличной форме. На пути к финалу команда выбила из турнира предыдущего чемпиона Team Vitality и фаворитов Team Spirit. Особенно впечатляющей стала победа над Team Spirit в полуфинале, где коллектив Финна «karrigan» Андерсена (Finn Andersen) выиграл напряжённую серию со счётом 2:1.

В свою очередь FURIA также провёл один из лучших турниров последних лет. Команда уверенно добралась до финала, обыграв Aurora Gaming в полуфинале и впервые за долгое время получив шанс побороться за главный трофей Counter-Strike.

IEM Cologne Major 2026 запомнился не только неожиданным составом финалистов, но и рядом ярких сюжетов. Турнир подарил болельщикам сенсационную победу 9z над Vitality, исторический четвертьфинал между Team Spirit и G2 с четырьмя сериями овертаймов, мем про тренера Жаба Жабыча и неожиданное поражение действующих чемпионов мира из Vitality уже в четвертьфинале.

Falcons получила главный трофей турнира и $500 000, тогда как FURIA довольствовалась вторым местом и призовыми в размере $170 000.

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Теги: counter-strike 2, iem cologne, major
counter-strike 2, iem cologne, major
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