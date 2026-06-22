Репортаж с IEM Cologne Major 2026: Жаб Жабыч, триумф NiKo и главные сенсации мейджора по CS2

Каждый год в календаре профессионального Counter-Strike проходят десятки крупных турниров. Команды разыгрывают миллионы долларов призовых, путешествуют по всему миру и ведут борьбу за позиции в мировом рейтинге. Однако среди всех этих соревнований есть особая категория турниров, которая стоит выше остальных. Речь идёт о мейджорах — чемпионатах, победа на которых зачастую становится главным достижением в карьере игрока.

В 2026 году первый мейджор сезона принимает немецкий Кёльн — город, который уже давно считается одним из символов профессиональной сцены Counter-Strike. Именно здесь находится знаменитая LANXESS Arena, которую поклонники игры называют не иначе как «Собором Counter-Strike» (Cathedral of Counter-Strike). За последние полтора десятилетия на её сцене проходили одни из самых памятных матчей в истории дисциплины, а для многих игроков победа в Кёльне стала вершиной карьеры.

Но прежде чем перейти непосредственно к Intel Extreme Masters Cologne Major 2026, стоит разобраться, что вообще представляют собой мейджоры, как они появились и почему их считают главным событием в мире соревновательного Counter-Strike.

⇡#Краткая история мейджоров по Counter-Strike и почему Кёльн — столица соревновательного CS?

Соревнования по Counter-Strike начали проводиться практически сразу после выхода игры CS 1.6 в 2000 году. В основном это были небольшие мероприятия локального или регионального масштаба, организованные энтузиастами и компьютерными клубами. Однако по мере роста популярности дисциплины росли и амбиции организаторов.

Первым по-настоящему крупным международным турниром по Counter-Strike принято считать Cyberathlete Professional League Winter Championship, проведённый в американском Далласе в конце 2001 года с призовым фондом $150 тыс. По меркам начала 2000-х это были огромные деньги, а участие в турнире приняли сильнейшие команды того времени. Тогда игроки соревновались в легендарной Counter-Strike 1.6.

Разумеется, термин «мейджор» тогда ещё не существовал. Его начали применять значительно позже, уже ретроспективно, к крупнейшим турнирам эпохи Counter-Strike 1.6. В разные годы к ним относили CPL Winter, CPL Summer, Electronic Sports World Cup (ESWC), World Cyber Games (WCG) и Intel Extreme Masters World Championship. Иногда за один сезон проводилось сразу несколько подобных соревнований, а их победители считались неофициальными чемпионами мира.

Ситуация заметно изменилась после выхода Counter-Strike: Global Offensive в 2012 году. Новая игра далеко не сразу завоевала признание профессионального сообщества. Многие игроки и команды предпочитали оставаться в Counter-Strike 1.6, считая новую версию сырой и недостаточно подготовленной для серьёзного киберспорта. В этот момент активную роль решила сыграть сама Valve.

В 2013 году компания запустила серию официальных чемпионатов Valve Major Championships. Первый такой турнир — DreamHack Winter 2013 — состоялся в шведском Йёнчёпинге. В соревновании приняли участие 16 лучших команд мира, а призовой фонд составил $250 тыс., что по тем временам считалось весьма серьёзной суммой. Победителем турнира стала шведская команда Fnatic, а сам чемпионат фактически положил начало современной эпохе профессионального Counter-Strike.

Успех DreamHack Winter оказался настолько значительным, что Valve решила сделать мейджоры регулярными. В последующие годы число турниров менялось, но сама концепция осталась неизменной: именно мейджоры стали главными соревнованиями сезона, фактически чемпионатами мира. За исключением пандемийного 2020 года, когда календарь был серьёзно нарушен, чемпионаты мира по Counter-Strike проводятся непрерывно уже более десяти лет. В последние годы устоялась схема с двумя мейджорами за сезон. IEM Cologne Major 2026 стал первым из них в нынешнем году.

За это время мейджоры прошли огромный путь развития. Если первые турниры собирали всего 16 команд и разыгрывали $250 тыс., то в современных чемпионатах мира участвуют 32 команды, а призовой фонд перевалил за $1 млн. Сегодня мейджоры считаются наиболее престижными турнирами в экосистеме Counter-Strike, а победители навсегда вписывают свои имена в историю игры.

Кёльн сам по себе занимает особое место в истории соревновательного Counter-Strike. Среди всех турниров по Counter-Strike есть несколько соревнований, которые со временем приобрели почти культовый статус. Одним из них стал Intel Extreme Masters Cologne, который является преемником ESL One Cologne.

На самом деле киберспортивный турнирный оператор Electronic Sports League (ESL), который и является организатором этого мейджора, был основан в 2000 году именно в Кёльне. История кёльнских турниров насчитывает уже более двух десятилетий. Первые соревнования ESL по Counter-Strike проводились здесь ещё в середине 2000-х годов, задолго до появления CS:GO и современных мейджоров. За это время Кёльн успел принять турниры эпохи Counter-Strike 1.6, CS:GO и Counter-Strike 2, превратившись в одно из главных мест паломничества для поклонников дисциплины.

Особое значение ESL One Cologne приобрёл в эпоху CS:GO. Начиная с 2014 года турнир регулярно собирал сильнейшие команды мира, а его розыгрыши в 2014, 2015 и 2016 годах и вовсе имели статус мейджора. Именно здесь проходили легендарные матчи с участием Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Virtus.pro, SK Gaming, Astralis и многих других команд, определивших историю профессионального Counter-Strike.

Со временем за турниром закрепилось неофициальное звание «Собора Counter-Strike» (Cathedral of Counter-Strike). И дело не только в знаменитой LANXESS Arena или аллюзии на расположенный неподалёку Кёльнский собор. Для многих игроков именно победа в Кёльне долгое время считалась самым престижным достижением после завоевания титула чемпиона мира. Даже в годы, когда турнир не имел статуса мейджора, его нередко называли самым важным соревнованием сезона после чемпионатов Valve.

Поэтому решение доверить Кёльну проведение мейджора в 2026 году выглядело для сообщества не просто логичным, а в определённой степени символичным. ESL и Valve фактически привезли главный турнир мира в место, которое давно считается духовным центром профессионального Counter-Strike.

Нынешний IEM Cologne Major 2026 стал 24-м мейджором в истории Counter-Strike и одним из крупнейших за всё время существования серии. Турнир прошёл со 2 по 21 июня, в нём приняли участие 32 команды, разыгравшие призовой фонд в размере $1,25 млн. Стадия плей-офф традиционно состоялась на арене LANXESS Arena перед многотысячной аудиторией зрителей.

⇡#Как устроен современный мейджор: VRS, призовые и стадии турнира

Прежде чем перейти непосредственно к событиям Intel Extreme Masters Cologne Major 2026, стоит разобраться, как устроены современные чемпионаты мира по Counter-Strike. За последние несколько лет их формат заметно изменился. Если раньше путь к титулу был относительно простым и включал квалификации, групповые стадии «Претенденты», «Соперники» и «Легенды», и наконец плей-офф, то сегодня мейджор представляет собой многоступенчатый марафон продолжительностью почти три недели, через который способны пройти не просто самые сильные, а лишь самые стабильные команды мира.

Самым большим и вместе с тем неоднозначным изменением последних лет стал отказ от традиционной системы открытых и закрытых квалификаций. Многие до сих пор критикуют Valve за это.

На протяжении многих лет команды попадали на мейджоры через региональные отборочные турниры — сначала открытые квалификации, затем закрытые, а позже и так называемые RMR-турниры (Regional Major Rankings). Такая система нередко приводила к неожиданным результатам: команда могла провести сильный сезон, но провалить несколько матчей в квалификации и остаться без путёвки на главный турнир года. Но одновременно это открывало путь на мейджор буквально любой команде — в открытой квалификации могли поучаствовать все желающие, хоть команда друзей из соседнего двора.

Теперь Valve использует собственную рейтинговую систему Valve Regional Standings (VRS). В ней учитываются результаты команд на официальных соревнованиях в течение сезона, сила соперников, уровень турниров и размер призовых. Именно положение в рейтинге на момент отсечки определяет не только участие в мейджоре, но и стадию, с которой команда начнёт выступление.

Для команд это означает, что борьба за выход на мейджор фактически идёт весь сезон. Каждый успешный турнир приносит ценные рейтинговые очки, а неудачные выступления могут стоить места на чемпионате мира. В этом году ярким тому примером является именитая FaZe Clan, которая провела не слишком успешный сезон, пыталась добрать недостающие очки участием в небольших турнирах, но в итоге упустила слот, проиграв в финале HLC Belgrade PRO 2026 немецкому коллективу BIG.

Говоря о современных киберспортивных турнирах, нельзя не сказать о финансовой составляющей. Призовой фонд IEM Cologne Major 2026 составил $1 250 000, как и у некоторых других крупных турниров в последние годы. Однако на мейджоре игроки зарабатывают не только призовые.

Ещё на первом мейджоре Valve внедрила систему внутриигровых наклеек команд и автографов игроков, которые болельщики могут приобретать во время чемпионата и после. Часть выручки от этих продаж распределяется между организаторами турнира, клубами и самими киберспортсменами. Со временем доходы от наклеек стали настолько значительными, что для многих организаций участие в мейджоре превратилось не только в спортивную, но и в важнейшую финансовую цель сезона.

На IEM Cologne Major 2026 Valve впервые серьёзно изменила систему распределения доходов от внутриигровых продаж. Если раньше значительная часть заработка команд зависела главным образом от популярности их наклеек, то теперь размер выплат напрямую связан со спортивными результатами. До окончания мейджора доля каждой команды рассчитывается исходя из её позиции в рейтинге Valve Regional Standings (VRS), а после завершения турнира — по итоговому месту в чемпионате. Иными словами, каждый выигранный матч влияет не только на шансы завоевать титул, но и на будущие доходы клуба и игроков.

На IEM Cologne Major 2026 выступили 32 команды. Однако стартовали они не одновременно. Согласно рейтингу VRS участники распределяются по трём стадиям. Шестнадцать команд начинают выступление с первой стадии (Stage 1), ещё восемь получают прямое приглашение во вторую стадию (Stage 2), а восемь лучших команд мирового рейтинга автоматически оказываются в третьей стадии (Stage 3). Первые два этапа проводились в студийном формате, а третий — перед небольшой аудиторией.

Фактически это своеобразная награда за успешный сезон. Чем выше команда располагается в рейтинге Valve, тем меньше матчей ей необходимо сыграть для выхода в плей-офф. Напротив, у некоторых коллективов путь к титулу может занять более десяти матчей и растянуться почти на три недели. На первой стадии шестнадцать коллективов разыграли восемь путёвок в следующий этап. Во второй стадии к ним присоединились восемь команд с более высоким рейтингом. Затем аналогичная процедура повторилась ещё раз на третьей стадии, по итогам которой определились восемь сильнейших команд — участников плей-офф.

Все три групповые стадии нынешнего мейджора проводятся по швейцарской системе — формату, который за последние годы стал стандартом для крупнейших турниров по Counter-Strike. Его главная особенность заключается в том, что команды постоянно играют против соперников с аналогичными результатами. После первого тура победители встречаются с победителями, а проигравшие — с проигравшими. После второго тура коллективы со счётом 2:0 играют друг против друга, команды с результатом 1:1 образуют отдельную группу, а участники со счётом 0:2 пытаются избежать вылета.

В результате каждая команда продолжает выступление в стадии до тех пор, пока не одержит три победы или не потерпит три поражения. Поэтому итоговые результаты для каждой стадии выглядят следующим образом:

3:0 — уверенный выход в следующую стадию без поражений;

3:1 — выход после четырёх матчей;

3:2 — выход в решающем матче;

2:3, 1:3 или 0:3 — вылет из турнира.

Подобный формат считается более справедливым по сравнению с классической олимпийской системой, поскольку одна случайная неудача не ставит крест на выступлении команды.

Особенностью нынешнего мейджора стало то, что все матчи третьей стадии впервые в истории чемпионатов мира проводились в формате «до двух побед» (Best of 3). Ранее первые встречи, которые не решали, выйдет или вылетит команда, игрались до одной победы, что нередко приводило к неожиданным результатам — андердогам нередко удавалось обыгрывать грандов. Теперь для прохода в плей-офф командам необходимо подтверждать своё превосходство на дистанции полноценной серии из двух или трёх карт. Организаторы делают ещё больший акцент на спортивной составляющей и стабильности команд на длинной дистанции.

Именно через эту многоступенчатую систему участникам пришлось пройти путь к финальному этапу турнира — плей-офф на легендарной LANXESS Arena, где в присутствии десятков тысяч зрителей на арене и миллионов зрителей онлайн-трансляций определился новый чемпион мира по Counter-Strike.

⇡#Дорога к плей-офф: тренер Жаб Жабыч, долгий путь BetBoom Team и другие истории группового этапа

⇡#Stage 1: первые сенсации и неожиданные герои

Первая стадия традиционно считается территорией андердогов. Здесь выступают команды, которые находятся ниже в рейтинге Valve, но это не значит, что они не претендуют на серьёзный результат.

Вполне ожидаемый для данного этапа результат показала российская команда BetBoom Team, которая довольно легко прошла в следующую стадию без единого поражения. Аналогичный результат показала украинская B8. Вместе с ними путёвки во вторую стадию получили GamerLegion, MIBR, M80, TYLOO, FlyQuest и BIG. Для некоторых из этих команд сам выход во вторую стадию уже можно считать успешным результатом.

Особенно в этой стадии запомнился матч немецкого коллектива Berlin International Gaming (BIG) против американской NRG в пятом раунде, где отсутствовало право на ошибку. На первой карте BIG довольно легко одержала верх. На второй развернулась упорная борьба, приведшая к дополнительным раундам, где победа осталась за NRG. Всё решала третья карта, которая выдалась очень эмоциональной. Первую половину американский коллектив закончил со счётом 12:0, оставаясь буквально в шаге от выхода в Stage 2. Но он так и не сумел сделать этот шаг. BIG сначала выиграла 12 раундов и перевела карту в овертайм, где также не отдала ни раунда. В итоге BIG взяла 16 раундов подряд и сенсационно вышла в следующую стадию. «Сумасшедший день, я до сих пор не верю во всё это», — прокомментировал игру белорусский игрок BIG Глеб «gr1ks» Газин.

Не обошлось и без разочарований. Ряд коллективов, рассчитывавших побороться как минимум за выход в Stage 2, завершили выступление уже в первые дни чемпионата. Крайне неудачным турнир выдался для HEROIC и Team Liquid — последняя и вовсе проиграла решающий матч австралийской FlyQuest, в успех которой мало кто верил. Подобные истории давно стали неотъемлемой частью мейджоров: новый формат оставляет право на ошибку, но не прощает длительных серий неудач.

После первого этапа турнир покинули SINNERS Esports, Gaimin Gladiators, HEROIC, Sharks Esports, THUNDERdOWNUNDER, Lynn Vision Gaming, NRG и Team Liquid.

⇡#Stage 2: встреча с грандами

Если первая стадия была своеобразным отборочным раундом, то Stage 2 стала первым серьёзным испытанием для выживших команд. Здесь к ним присоединились коллективы из верхней части мирового рейтинга, включая Astralis, G2 и Team Spirit — последняя, по-хорошему, должна была начать турнир сразу с третьей стадии, но особенности VRS-системы отправили её уничтожать соперников в Stage 2. Именно на этом этапе начались матчи, которые вполне могли бы украсить поздние стадии любого крупного турнира.

Здесь снова нас ждали как очевидные результаты, так и неожиданные сюрпризы. К первым относится лёгкий проход Team Spirit в третью стадию без единого поражения. И это несмотря на отсутствие тренера за спинами игроков. Незадолго до старта турнира Сергей «hally» Шаваев был срочно госпитализирован и из-за этого не смог принять участие в турнире.

Однако этот форс-мажор подарил нам новый символ и главный мем IEM Cologne Major 2026 — Жаба Жабыча. На место тренера за спинами игроков посадили милую плюшевую жабу, которую сами игроки Spirit представили как Жаб Жабыч, и вручили ей лист с тактиками: «Рашим B» и «Donk, иди и убей». Организаторы турнира сразу же подхватили шутку, начав указывать Жаба Жабыча в качестве тренера команды и регулярно показывая его на трансляциях. В соцсетях болельщики принялись приписывать Жабу Жабычу разработку всех тактических заготовок Spirit, подготовку игроков к матчам и личное руководство командой во время турнира. Сама ESL подливала масла в огонь, публикуя ролики с подписями вроде «Тренер года 2026 — Жаб Жабыч», благодаря чему игрушечный наставник быстро превратился в один из главных неофициальных символов IEM Cologne Major 2026.

Что касается других результатов, то здесь приятно удивили коллективы FUT Esports и 9z Team, которые, не являясь фаворитами, уверенно вышли в третью стадию: первый — без поражений, а второй уступил лишь Spirit. Молодые игроки показали отличную игру как в индивидуальном, так и в командном плане. Также успешно прошли в следующую стадию G2 Esports, BetBoom Team, Monte, B8 и Legacy.

Откровенно разочаровывающий результат показала команда Astralis — легендарный клуб на этом мейджоре смог победить лишь в одном матче, проиграв остальные. Расстроило многих и поражение бразильской команды paiN Gaming, которую многие записывали в фавориты второго этапа. Также, к сожалению, из чемпионской гонки выбыл единственный немецкий клуб BIG.

⇡#Stage 3: отбор лучших из лучших

В третьей стадии борьба стала ещё более ожесточённой, и почти каждый матч подарил яркие эмоции. Именно здесь начинается та часть мейджора, которую большинство болельщиков воспринимает как настоящий чемпионат мира. Каждый матч способен определить судьбу претендентов на титул, а любая ошибка может перечеркнуть несколько недель подготовки.

Одной из главных сенсаций этой стадии стала победа южноамериканского коллектива 9z Team над интернациональным составом французской организации Team Vitality — действующим чемпионом мира и командой, которая побеждала на всех последних турнирах, в которых принимала участие. Для понимания: на момент начала IEM Cologne Major 2026 эти команды располагались соответственно на 15-й и первой строчках мирового рейтинга Valve. К тому же многие предсказывали Vitality выход в плей-офф без поражений. Впрочем, поражение не выбило французский коллектив из колеи.

В итоге со счётом 3:0 по матчам в финальную часть мейджора вышли российская Team Spirit и бразильская FURIA. Следом, со счётом 3:1, к ним присоединились французский клуб Team Vitality, турецкая пятёрка сербской организации Aurora Gaming и европейский состав команды Team Falcons из Саудовской Аравии.

Упомянутая выше 9z тоже прошла в плей-офф, но уже со счётом 3:2, и её игрокам пришлось попотеть — в последний день третьей стадии они сенсационно одержали верх над монгольским коллективом The MongolZ. В итоге аргентинцы, которых в составе клуба 9z двое, впервые в истории сыграли в финальной стадии чемпионата мира по CS.

Яркой игрой отметилась и российская команда BetBoom Team под началом легендарного капитана Кирилла «Boombl4» Михайлова, который в 2021 году привёл к чемпионству команду NAVI. Одержав в последний день уверенную победу над FUT Esports, команда обеспечила себе место в четвертьфинале. Что интересно, это единственная команда на этом мейджоре, которая прошла в плей-офф из первой стадии — действительно долгий и тяжёлый путь.

Одновременно большим огорчением для российских болельщиков стало выступление команды PARIVISION под предводительством Джами «Jame» Али, который в 2022 году привёл к чемпионству состав Virtus.pro, выступавший тогда под тегом Outsiders из-за санкций. К сожалению, после взлёта в начале текущего года команда в последнее время потеряла свою игру и показывает слабые результаты, и на мейджоре эту чёрную полосу прервать ей не удалось — три поражения кряду, пусть и в плотной борьбе, и вылет с турнира.

Огорчило и выступление команды украинского клуба Natus Vincere. Коллектив дошёл до счёта 2:2 по матчам и в решающей встрече не смог взять верх над интернациональным составом G2 Esports. Игроки NAVI показали упорную борьбу, но допустили слишком много ошибок. «Судя по тому, как мы сыграли, мы получили то, что заслужили», — подытожил выступление на IEM Cologne Major 2026 Валерий «b1t» Ваковский.

Кроме того, весьма бесславно турнир закончился для MOUZ — в третьей стадии команда одержала лишь одну победу, хотя изначально числилась среди фаворитов. Также не смогли пройти дальше B8, Monte и Legacy.

Подводя промежуточный итог после групповой стадии, в первую очередь хочется отметить именно путь BetBoom Team. Российский коллектив начал выступление с самого первого этапа, прошёл через три стадии со швейцарской системой и сумел пробиться в плей-офф. За несколько недель команда успела обыграть целый ряд серьёзных соперников, пережить напряжённый матч на вылет и в итоге пробиться в восьмёрку сильнейших команд чемпионата мира. Для клуба это стало крупнейшим достижением в истории.

После трёх стадий, десятков матчей и множества сенсаций турнир наконец добрался до своей главной сцены. Именно ради этих четырёх дней тысячи болельщиков со всего мира ежегодно приезжают в Кёльн. После группового этапа и двух дней перерыва чемпионат переехал на LANXESS Arena — в тот самый «Собор Counter-Strike», где и должен был определиться новый чемпион мира.

⇡#Добро пожаловать в LANXESS Arena

Турнир IEM Cologne Major 2026 собрал в LANXESS Arena около 20 тысяч зрителей — трибуны и места у сцены были забиты под завязку, причём на всех этапах плей-офф. И это необычно: зачастую на четвертьфиналы таких турниров приходят не все зрители, и в зале виднеется довольно много свободных мест. Но не в этом случае.

Традиционно для турниров такого масштаба помимо непосредственно матчей зрителям предлагались и другие развлечения. Например, Intel организовала большую зону с игровыми компьютерами, где все желающие могли поиграть в Counter-Strike — прямо как в компьютерном клубе. Заодно Intel показывала лучшие системы от своих партнёров.

Аналогичная игровая зона, но масштабом поменьше, была организована брендом Zowie компании BenQ, скоростные мониторы которой являются негласным стандартом для киберспорта.

Конечно же, на арене болельщики могли купить и различную киберспортивную атрибутику — от футболок и джерси любимых команд до коллекционных карточек с фотографиями киберспортсменов и геймерской периферии.

На стенде немецкой команды BIG постоянно разыгрывались различные призы. А DHL традиционно предлагала болельщикам картонные карточки, на которых можно было писать различные послания для команд, игроков и не только. Во время пауз в матчах надписи демонстрировались на главном экране, а самые оригинальные послания вознаграждались призами.

Ну и, конечно, на арене было множество точек со всевозможными закусками и едой, а также прохладительными напитками — последние пользовались особенным спросом, поскольку температура в дни турнира в Кёльне превышала 30 °C, и даже мощные кондиционеры внутри арены не слишком спасали.

⇡#Четвертьфиналы: конец сказки BetBoom, ярчайший клатч Magixx и внезапный вылет Vitality

Aurora остановила марафон BetBoom Team

Первый четвертьфинал свёл турецкий коллектив Aurora Gaming и российскую BetBoom Team — главных марафонцев группового этапа. Команда Кирилла «Boombl4» Михайлова начала турнир ещё с первой стадии и стала единственным участником плей-офф, прошедшим весь путь через три этапа швейцарской системы.

Однако на сцене LANXESS Arena сказка закончилась. Aurora уверенно выиграла серию со счётом 2:0 и впервые в своей истории вышла в полуфинал мейджора. Турецкий коллектив выглядел заметно свежее и стабильнее соперника, который за время турнира успел провести значительно больше матчей. Для BetBoom поражение стало болезненным, но вряд ли его можно назвать провалом — выход в четвертьфинал уже стал крупнейшим достижением команды на чемпионатах мира.

После матча мне удалось немного пообщаться с капитаном команды. Boombl4 отметил, что команда «отдала ряд глупых раундов», которые в норме должна была выиграть. По его словам, связано это было прежде всего с тем, что игроки сильно вымотались за почти три недели игр. Но вместе с тем Кирилл доволен выступлением своей команды. Он отметил, что это был отличный опыт для молодых игроков и дальше будет лучше.

FURIA прервала сенсационный забег 9z

Во втором четвертьфинале завершилась ещё одна красивая история турнира. Многие вообще не ожидали увидеть южноамериканскую 9z Team в стадии плей-офф, хотя после победы над Team Vitality на групповой стадии поклонников у команды явно прибавилось. К слову, на арене многие зрители симпатизировали именно 9z. Однако в матче за выход в полуфинал южноамериканский состав не сумел справиться с более опытной бразильской FURIA.

Начало встречи лишь укрепило надежды поклонников аргентинско-уругвайского состава: 9z уверенно забрала Dust2 и оказалась в шаге от полуфинала. Однако затем опыт FURIA всё же взял верх. Бразильцы сумели переломить ход серии, взяли Mirage и Overpass и оформили победу со счётом 2:1. Для 9z поражение не перечеркнуло впечатляющее выступление — команда всё равно добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира по Counter-Strike.

Отдельно хотелось бы отметить фанатов FURIA. Они заполнили целый сектор на арене, но по уровню создаваемого ими шума — как будто всю арену. На каждом матче они очень громко поддерживали свою команду кричалками, песнями и танцами под звуки барабанов и трубы. Особенно меня поразило, сколько у них энергии: они буквально весь матч танцевали, прыгали и пели.

Spirit и G2 подарили главный матч турнира

Если первые два четвертьфинала завершились относительно уверенно и во многом предсказуемо, то противостояние Team Spirit и G2 Esports многие уже записали в претенденты на звание матча года, а журналисты HLTV назвали эту встречу «мгновенной классикой» (instant classic).

Всё началось с карты Overpass, где G2 выглядела увереннее и одержала победу со счётом 13:9. На тот момент казалось, что именно европейский коллектив контролирует ход противостояния. Особенно хорош был израильтянин Никита «HeavyGod» Мартыненко, который регулярно выигрывал важнейшие перестрелки и помог своей команде захватить инициативу.

Однако на Dust2 команда Spirit сумела вернуться в игру. Карта получилась крайне напряжённой и дошла до овертайма. В дополнительное время точку поставил Данил «donk» Крышковец, выигравший важнейший клатч 1 в 2 и принёсший Spirit победу на карте со счётом 16:14.

Но настоящая магия началась на Mirage. После первой половины G2 вела в счёте 8:4. На втором пистолетном раунде в решающий момент HeavyGod вылетел с сервера, и команда проиграла раунд, поскольку система Valve выдала ему так называемый трейд-бан, после чего он какое-то время не мог войти в аккаунт и продолжить игру — всё это время матч был поставлен на паузу.

Тем не менее G2 долгое время сохраняла преимущество. В какой-то момент казалось, что Spirit уже не сможет вернуться в игру, однако российский коллектив сумел дотянуться до овертайма. А затем началось настоящее безумие. Командам потребовалось четыре серии дополнительных раундов, чтобы определить победителя. Счёт на табло рос всё выше, напряжение в LANXESS Arena достигло максимума, а каждая ошибка могла стать роковой.

В какой-то момент зрители получили то, что многие уже называют главным хайлайтом всего мейджора. Оставшись в практически безнадёжной ситуации 1 против 4 на точке B, капитан Spirit Борис «magixx» Воробьёв сумел одним зажимом уничтожить всех четырёх соперников и выиграть раунд, который выглядел абсолютно проигранным. Даже комментаторы не сразу поверили в произошедшее, а трибуны LANXESS Arena буквально взорвались от восторга.

Несмотря на героические действия словака Матуша «MATYS» Шимко (Matúš Šimko) и других игроков G2, которые неоднократно спасали свою команду в дополнительных раундах, Spirit всё же дожала соперника. Mirage завершилась со счётом 25:22, а вся серия — победой российского коллектива со счётом 2:1. По итогам матча многие зрители и аналитики назвали его одним из лучших противостояний эпохи Counter-Strike 2.

Falcons выбила главного фаворита

Последний четвертьфинал многие рассматривали как неофициальный финал турнира. Встреча Team Falcons и Team Vitality свела двух фаворитов и главных претендентов на чемпионство. Игра выдалась напряжённой и близкой — чтобы выявить победителя, потребовалось сыграть все три карты, причём на каждой были сыграны все 24 раунда основного времени.

Серия началась с победы Vitality на Inferno, где французский коллектив выглядел заметно увереннее соперника. Но затем Falcons перехватила инициативу. На Nuke команда Финна «karrigan» Андерсена (Finn Andersen) сумела сравнять счёт в серии, а ключевую роль сыграл россиянин Максим «kyousuke» Лукин, ставший одним из лучших игроков матча.

Судьба путёвки в полуфинал решалась на Dust2. Команды поочерёдно захватывали инициативу, однако в концовке Falcons оказалась хладнокровнее и довела встречу до победы со счётом 2:1. Для коллектива это стала одна из самых громких побед сезона, а для Vitality — неожиданное завершение борьбы за третий подряд чемпионский титул и, соответственно, упущенная возможность повторить рекорд Astralis, которая выиграла три мейджора подряд в 2018–2019 годах.

Каждая карта завершилась со счётом 13:11 в пользу одной или другой команды. Это в совокупности с затянувшейся встречей Spirit и G2 привело к тому, что игровой день закончился после часа ночи по местному времени. Тем не менее поклонники соревновательного CS стойко досмотрели матчи — трибуны почти не опустели, несмотря на позднее завершение игрового дня.

Здесь тоже хотелось бы отметить фанатскую организацию — на этот раз коллектива Team Vitality. Они также заполнили целый сектор арены и вовсю поддерживали свою команду песнями, кричалками и развевающимися флагами.

⇡#Полуфиналы: слишком простой проход FURIA и конец яркой истории Жаба Жабыча

Первый полуфинал между международным составом бразильской FURIA и турецкой командой Aurora оказался менее напряжённым, чем ожидали многие зрители. Турецкий коллектив впервые в своей истории добрался до столь поздней стадии мейджора, однако пройти дальше не удалось — соперник оказался слишком силён.

Игроки FURIA уверенно контролировали ход встречи. Если на первой карте туркам ещё удавалось навязать борьбу, то вторая прошла под диктовку бразильского коллектива. В итоге FURIA одержала победу со счётом 2:0, обеспечив себе первый в истории выход в финал чемпионата мира. Героем матча стал бразилец Юри «yuurih» Сантос (Yuri Santos), но также хорошую игру показал снайпер команды, казахстанец Данил «molodoy» Голубенко.

Главным же событием предпоследнего дня чемпионата, безусловно, стал полуфинал между Team Spirit и Team Falcons — два фаворита этого турнира показали игру, по накалу страстей достойную финала.

На первой карте, Anubis, команды не сразу смогли выявить сильнейшего. Основные раунды завершились вничью, а победитель определился лишь в овертайме, где сильнее оказалась Falcons — 16:14. Для Spirit это был болезненный удар, поскольку команда имела реальные шансы завершить карту в основное время и начать серию с победы, но позволила сопернику вырвать карту в самой концовке.

Однако в перерыве игроки Spirit быстро пришли в себя. На своём выборе, карте Mirage, российский коллектив выглядел гораздо увереннее. Данил «donk» Крышковец вновь демонстрировал уровень одного из лучших игроков мира, а его команда сумела навязать сопернику комфортный для себя темп. Победа на второй карте со счётом 13:8 вернула интригу в противостояние и перевела его на решающий Dust2.

Наиболее напряжённая борьба развернулась на третьей карте — каждая из команд не давала сопернику сильно оторваться по счёту. Falcons первой взяла 12 раундов, но Spirit смогла перевести игру в овертайм, несмотря на проблемы с закупкой амуниции в последнем раунде. Но, к сожалению, это не спасло команду Жаба Жабыча — в овертайме игрокам Spirit не удалось взять ни одного раунда. В итоге Falcons забрала путёвку в финал, а история влюбившего в себя многих зрителей плюшевого тренера подошла к концу.

Победа со счётом 2:1 вывела Falcons в первый в истории организации финал мейджора. При этом путь команды к решающему матчу оказался по-настоящему чемпионским: сначала были обыграны Vitality, затем Spirit — две команды, которые многие считали главными претендентами на титул. Пожалуй, наибольшее значение эта победа имела для Николы «NiKo» Ковача (Nikola Kovač), который профессионально играет в Counter-Strike более 10 лет и не раз выступал в финалах мейджоров, но до этого так и не сумел заполучить чемпионскую медаль.

В послематчевом интервью Илья «m0NESY» Осипов на мой вопрос, удобный ли FURIA соперник для финала, ответил лаконично: «Хороший».

⇡#Финал: чемпионство, которого NiKo ждал одиннадцать лет

После нескольких дней ярких четвертьфиналов и напряжённых полуфиналов многие ожидали, что гранд-финал IEM Cologne Major 2026 станет достойным завершением одного из самых интересных чемпионатов мира последних лет. Однако решающий матч получился куда менее драматичным.

Falcons подошла к финалу в статусе команды, которая уже выбила двух главных фаворитов турнира — сначала Vitality, а затем Team Spirit. FURIA, в свою очередь, проводила лучший мейджор за последние годы и впервые добралась до финала чемпионата мира. Однако навязать равную борьбу европейскому коллективу бразильский клуб не сумел.

На сервере Falcons выглядела сильнее соперника практически с первых раундов финала. На Mirage FURIA провалила старт и оказалась в роли догоняющей стороны после счёта 0:8. Бразильцам в компании казахстанца и латвийца удалось сократить отставание, но переломить ход карты они не смогли. На Anubis команда FURIA ещё некоторое время сохраняла шансы на успех и после первой половины даже вела в счёте, однако после смены сторон Falcons быстро перехватила инициативу и выиграла восемь из девяти раундов. Inferno также осталась за европейским коллективом, который довёл серию до сухой победы. Что интересно, все три карты закончились со счётом 13:8 — такая вот стабильность.

Если на первых двух картах главной ударной силой Falcons был Илья «m0NESY» Осипов, то на Inferno на первый план вышли Никола «NiKo» Ковач и Максим «kyousuke» Лукин. Именно они обеспечили команде решающий рывок и помогли довести финал до логичного завершения.

Главным героем турнира стал россиянин Илья «m0NESY» Осипов. Российский снайпер получил звание MVP (Most Valuable Player — англ. «самый ценный игрок») чемпионата и впервые в карьере стал лучшим игроком мейджора. По ходу всего турнира он демонстрировал высочайший уровень игры и стал одним из ключевых факторов чемпионского выступления Falcons. Для 21-летнего игрока этот титул стал ещё одним подтверждением статуса одного из лучших киберспортсменов мира.

Но всё же главным триумфатором финала стал Никола «NiKo» Ковач. Сегодня боснийца многие считают одним из сильнейших игроков в истории Counter-Strike. За свою карьеру он выигрывал крупнейшие турниры, десять раз попадал в двадцатку лучших игроков мира по версии HLTV и неоднократно доходил до финалов самых престижных соревнований. Более того, за свою карьеру он принял участие в 17 мейджорах. Однако титул чемпиона мира долгие годы ускользал от него. В разные годы этому мешали Astralis, NAVI, FaZe, Vitality и множество других соперников.

После победы в Кёльне эмоции NiKo были понятны даже без слов. В интервью HLTV он признался: «Я соревнуюсь уже 11 лет. Я начал играть 20 лет назад, и всё было ради этого момента».

Не менее примечательна история капитана команды Финна «karrigan» Андерсена. В свои 36 лет датчанин остаётся одним из лучших внутриигровых лидеров мирового Counter-Strike и вновь доказал, что возраст в киберспорте не всегда является препятствием для побед. За последние годы через его команды прошло несколько поколений игроков, но способность строить чемпионские составы никуда не исчезла. Приняв руководство Falcons всего два месяца назад, Андерсен сумел провести команду через одну из самых сложных сеток плей-офф за всю историю мейджоров.

Отдельного упоминания заслуживает и тренер команды Дэнни «zonic» Соренсен (Danny Sørensen). Победа в Кёльне принесла ему уже шестой титул чемпиона мейджора — больше, чем любому другому тренеру в истории Counter-Strike. Ранее датчанин выигрывал чемпионаты мира с Astralis и Vitality, а теперь добавил к своей коллекции ещё один трофей уже вместе с Falcons.

Сам же IEM Cologne Major 2026 запомнится не только победой Falcons. Турнир вошёл в историю ещё и благодаря рекордной аудитории. По данным организаторов и аналитических платформ, мейджор установил новый рекорд по количеству зрителей среди всех турниров по Counter-Strike — в пике число зрителей финального матча превысило 2 750 000 человек. Помимо в целом растущей популярности киберспорта таким показателям во многом способствовали насыщенная турнирная сетка, возвращение мейджора в Кёльн спустя десять лет и конечно же множество громких событий и неожиданных поворотов.

Оглядываясь назад, хочу сказать, что IEM Cologne Major 2026 получился именно таким, каким и хочется видеть чемпионат мира по Counter-Strike. Он подарил неожиданные сенсации, яркие истории, новых героев и одного очень долгожданного чемпиона. И если через несколько лет болельщики будут вспоминать этот турнир, то, скорее всего, прежде всего они вспомнят Жаба Жабыча, невероятный клатч magixx в бесконечных овертаймах матча Spirit и G2 и счастливую улыбку NiKo, который наконец получил трофей, за которым шёл большую часть своей карьеры.