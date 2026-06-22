Россияне сократили интернет-активность — виноваты ограничения и блокировки

В этом году россияне всё меньше времени проводят в интернете, что связано с ограничениями в его работе, а также сильным оттоком аудитории мессенджеров с перераспределением пользователей на использование ресурсов, которые доступны во время ограничений, например, сервисов Smart TV, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным ГК «Родная речь», за январь–май время пользования интернетом сократилось на 4 %, наиболее сильно — в апреле–мае — с 256 до 243 минут в день. Также сократилось время просмотра ТВ, за весь период — на 5 %, до 188 минут в день. В то же время просмотра Connected TV (CTV) выросло на 14 %, в среднем — до 55 минут.

Больше всего сокращение коснулось мессенджеров. За период с января по май дневной охват у WhatsApp сократился почти вдвое — на 43 %, до 25,6 млн, у Telegram — на 49,3 % (40,2 млн), в то время как у национального мессенджера Max охват вырос на 36,6 % (68,6 млн), а аудитория превысила 125 млн при ежедневном количестве пользователей в пределах 87 млн.

В прошлом году в России тоже фиксировали сокращение медиапотребления — в январе–мае на 3 %, но это объяснялось сокращением аудитории сегмента онлайн-видео на 11 % и как следствие замедления работы YouTube в стране.

Помимо блокировки мессенджеров на ситуацию повлияли и ограничения мобильного интернета в крупных городах, где разница между потреблением контента через мобильную сеть и через домашний интернет выражена сильнее, а значит, и перераспределение аудитории проявилось заметнее, отметил директор по продукту Hybe компании Hybrid Ecosystem Александр Сазанов. Хотя домашний интернет пострадал меньше, блокировки сервисов сказались и на нём на фоне перехода в более стабильно работающие стриминговые сервисы, добавил он. Похожего мнения придерживается гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева, отметившая, что часть пользователей перешла на российские видеосервисы, хотя полноценной замены экосистеме YouTube и другим сервисам пока так и нет.

Когда у пользователя в доступе остаются только «одобренные» сервисы и соцсети, он почти перестает пользоваться интернетом, заявил гендиректор агентства D-Agency Игорь Демидов, добавив, что с каждой новой блокировкой тренд на «цифровой минимализм» может усиливаться. По его словам, это отразится, в том числе, и на рекламном рынке.

Директор по коммуникациям «Рейтинга рунета» Ася Шабалина сообщила, что ограниченных сервисов становится больше, а предлагаемые альтернативы не обеспечивают пользовательский опыт на привычном уровне. Эксперт выразила мнение, что дальнейшее усложнение доступа к тому же Telegram или ограничения для новых ресурсов будут и дальше негативно влиять на общее время пользователей в сети.