DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности

По данным TrendForce, дефицит памяти DRAM, выпускаемой по зрелым техпроцессам, вынуждает производителей электроники искать альтернативы и даже возвращаться к давно устаревшим стандартам памяти. Это привело к новой волне спроса на DDR2 и DDR3 и дальнейшему росту цен на эти компоненты.

После резкого подорожания в первом квартале контрактные цены на DDR2, по оценкам TrendForce, вырастут во втором квартале ещё на 55–60 %, а в третьем квартале прибавят дополнительные 35–40 %.

Три крупнейших производителя DRAM продолжают отдавать приоритет современным техпроцессам, стремясь удовлетворить растущий спрос на память HBM и серверную DRAM, подогреваемый инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. В результате выпуск DDR4 и других продуктов на зрелых техпроцессах сокращается, а покупатели всё чаще обращаются к тайваньским производителям.

Этим пользуются такие компании, как Nanya и Winbond. Спрос на их продукцию значительно превышает предложение, поэтому поставщики постепенно отказываются от наименее прибыльных решений и перераспределяют производственные мощности в пользу более дорогих и маржинальных продуктов.

Нехватка памяти и быстрое повышение цен уже вынудили некоторых OEM- и ODM-производителей пересмотреть конфигурации своих устройств. В отдельных случаях продукты, изначально рассчитанные на DDR4, перепроектируются под DDR3, а некоторые системы на базе DDR3 адаптируются для использования памяти DDR2. Кроме того, производители стремятся снизить затраты, сокращая объём устанавливаемой памяти.

Ключевыми поставщиками DDR2 сегодня остаются Winbond и ESMT. Однако Winbond постепенно сокращает выпуск такой памяти, переводя мощности на более прибыльные продукты, включая DDR3, DDR4 и LPDDR4. Это может ещё сильнее усугубить дефицит DDR2. В свою очередь ESMT намерена нарастить производство и воспользоваться уходом конкурента, сосредоточившись на этом сегменте рынка.