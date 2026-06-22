Кооперативный боевик с шотландским колоритом Tears of Metal скоро ворвётся в ранний доступ Steam — дата выхода и новый трейлер

Разработчики из независимой канадской студии Paper Cult Games (Bloodroots) объявили точную дату выхода в раннем доступе своего средневекового кооперативного роглайк-экшена с шотландским колоритом Tears of Metal.

Напомним, Tears of Metal была представлена позапрошлым летом и с тех пор прошла через два публичных бета-тестирования, а также получила официальную демоверсию (пропадёт 6 июля). Релиз ожидался прошедшей весной.

Как стало известно, Tears of Metal заступит в ранний доступ Steam и Microsoft Store лишь 22 июля 2026 года. Анонс сопровождался насыщенным 24-секундным геймплейным трейлером.

Игрокам Tears of Metal в одиночку или с друзьями предстоит отбить родной остров у орд оккупантов и зловещих сил, вызванных падением Драконьего метеорита, и вписать своё имя в легенды.

Обещают обширные поля сражений, 45 рукотворных уровней, мощные апгрейды, необычные и разрушительные стили игры, уникальных персонажей, систему прокачки поселения и текстовый перевод на русский.

Скриншоты

На старте раннего доступа Tears of Metal предложит целиком рабочую игру, которую можно пройти от начала до конца, полноценный сюжет из трёх актов, трёх протагонистов на выбор и систему развития.

Tears of Metal пробудет в раннем доступе от 4 до 12 месяцев. За это время разработчики планируют добавить больше контента (герои, экипировка, элементы прокачки деревни), улучшить геймплей, откалибровать баланс и оптимизировать игру.