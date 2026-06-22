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Кооперативный боевик с шотландским колоритом Tears of Metal скоро ворвётся в ранний доступ Steam — дата выхода и новый трейлер

Разработчики из независимой канадской студии Paper Cult Games (Bloodroots) объявили точную дату выхода в раннем доступе своего средневекового кооперативного роглайк-экшена с шотландским колоритом Tears of Metal.

Источник изображений: Paper Cult Games

Источник изображений: Paper Cult Games

Напомним, Tears of Metal была представлена позапрошлым летом и с тех пор прошла через два публичных бета-тестирования, а также получила официальную демоверсию (пропадёт 6 июля). Релиз ожидался прошедшей весной.

Как стало известно, Tears of Metal заступит в ранний доступ Steam и Microsoft Store лишь 22 июля 2026 года. Анонс сопровождался насыщенным 24-секундным геймплейным трейлером.

Игрокам Tears of Metal в одиночку или с друзьями предстоит отбить родной остров у орд оккупантов и зловещих сил, вызванных падением Драконьего метеорита, и вписать своё имя в легенды.

Обещают обширные поля сражений, 45 рукотворных уровней, мощные апгрейды, необычные и разрушительные стили игры, уникальных персонажей, систему прокачки поселения и текстовый перевод на русский.

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На старте раннего доступа Tears of Metal предложит целиком рабочую игру, которую можно пройти от начала до конца, полноценный сюжет из трёх актов, трёх протагонистов на выбор и систему развития.

Tears of Metal пробудет в раннем доступе от 4 до 12 месяцев. За это время разработчики планируют добавить больше контента (герои, экипировка, элементы прокачки деревни), улучшить геймплей, откалибровать баланс и оптимизировать игру.

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Теги: tears of metal, paper cult games, экшен, роглайк
tears of metal, paper cult games, экшен, роглайк
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