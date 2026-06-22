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Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 22 июня рассмотрит финальную версию документа о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ претерпел существенные изменения и сократился до 13 страниц, установив критерии для господдержки только моделей с более чем 1 млрд параметров и разделив их на «суверенные» и «национальные». Вопросы, касающиеся авторских прав и ответственности, были перенесены в подзаконные акты.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

По сообщению «Коммерсанта», финальная версия документа, получившая новое название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», исключила из регулирования решения меньшего масштаба, включая разработки на базе открытого исходного кода, а также отказалась от ранее предложенной категории «доверенных» моделей. Такое изменение обусловлено тем, что требования к программному обеспечению для критической информационной инфраструктуры (КИИ) уже установлены регуляторами ФСТЭК и ФСБ, поэтому внедрение ИИ на защищённых объектах будет возможно только при соответствии этим стандартам.

Разграничение между двумя оставшимися категориями проводится по степени независимости от иностранных компонентов: «суверенная» модель должна быть создана российским юридическим лицом на всех этапах и функционировать исключительно на инфраструктуре внутри страны, тогда как «национальная» допускает существенную разработку отечественной компанией с использованием сторонних инструментов с открытым исходным кодом. Именно эти два типа моделей станут единственными получателями мер господдержки, механизмы предоставления которых будут детализированы в будущих подзаконных актах.

Законопроект предусматривает поэтапное вступление положений в силу: основные нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года, а регламент полномочий правительства, включающий определение моделей и обязанности разработчиков, заработает с 1 марта 2027 года. Для компаний, уже внедривших ИИ-решения, не соответствующие новым критериям, но обрабатывающих данные на территории РФ, установлен длительный адаптационный период, завершающийся 1 сентября 2032 года.

Из текста документа были удалены пункты об обязательной маркировке синтезированного контента со стороны ИТ-платформ, а также нормы об усиленной ответственности владельцев сервисов. Теперь ресурсам, на которых размещены ИИ-проекты, предписано лишь маркировать их, а ответственность сторон сведена к общей формулировке о соблюдении законодательства РФ. Кроме того, из документа исчезли разделы, регулирующие деятельность центров обработки данных, ограничения для трансграничных моделей и спорные положения о безвозмездном использовании защищённых авторским правом данных для обучения нейросетей.

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что инициатива не предполагает запрета или ограничения доступа к иностранным нейросетям, а направлена на создание приоритетных условий для внедрения отечественных разработок в чувствительных отраслях, таких как госуправление, оборона и здравоохранение. По его словам, такая политика позволит снизить технологическую зависимость от зарубежных вендоров и стимулировать рост российских ИИ-компаний, обеспечивая им преимущества при работе с государственным сектором.

Представители рынка встретили изменения неоднозначно: в Т-Банке заявили, что итоговая версия отвечает запросам участников отрасли, тогда как в «Сбере» и MWS (МТС) от комментариев отказались, а управляющий партнёр ЮК ЭБР Александр Журавлёв указал на сохраняющиеся противоречия с действующим законодательством об интеллектуальной собственности. Он отметил, что широкие возможности для обучения моделей на защищённых объектах интеллектуальных прав требуют дальнейшей доработки, поскольку текущая редакция может конфликтовать с закрытым перечнем случаев ограничения исключительных прав правообладателей.

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Теги: россия, искусственный интеллект
россия, искусственный интеллект
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