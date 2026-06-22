Ставка на ретро: Instagram✴ запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung

Компания Instagram✴ приступила к тестированию горизонтального видео для просмотра на большом телеэкране. Компания также экспериментирует с длинными историями, микродрамами и сериальным форматом. Следующим шагом станет тестирование создания контента для телевидения в прямом эфире. Эти изменения приурочены к запуску Instagram✴ на телевизорах Samsung. Ранее Instagram✴ для телевидения был доступен только на продуктах Amazon Fire и Google TV.

Вице-президент Instagram✴ по продуктам Тесса Лайонс (Tessa Lyons) назвала телевидение «следующим рубежом» для приложения. «В конечном счёте, Instagram✴ — это объединение людей вокруг творчества. Мы стремимся помочь создателям найти свою аудиторию, и мы постоянно совершенствуем этот процесс, чтобы удовлетворять их потребности, — сказала она. — И я действительно думаю, что телевидение во многих отношениях является для нас следующим рубежом».

По словам Лайонс, стремление Instagram✴ к более традиционным форматам повествования в виде сериалов возникло из стремления расширить возможности для создателей контента. Instagram✴ также не остался равнодушным к росту популярности микродрам, и Лайонс предлагает создателям попробовать новый формат, который разбивает истории на серийные эпизоды длительностью от одной до трёх минут.

«Мы считаем, что у самих создателей есть невероятно привлекательная возможность создавать контент в этом формате. И для многих создателей короткометражного контента, которые изначально работают в Instagram✴, это очень доступный способ начать рассказывать более длинные и эпизодические истории», — рассказала Лайонс о формате микродрам.

Instagram✴ предлагает создателям контента начать производство таких эпизодических историй. В начале этого года конкурирующий видеосервис TikTok дал пользователям возможность создавать собственные микродрамы через приложение PineDrama.

Для руководителей телекомпаний усилия Instagram✴ по привлечению телезрителей могут стать ещё одним источником беспокойства в условиях жёсткой конкуренции за внимание аудитории. Видеосервис YouTube уже превзошёл стриминговые сервисы, такие как Netflix и HBO Max, по количеству просмотров на телевидении, став в 2025 году самым популярным видеопровайдером в США. Netflix, в свою очередь, начал осваивать традиционные социальные сети при помощи видеоподкастов и вертикальной видеоленты «Клипы» на мобильных устройствах.

По многочисленным просьбам пользователей в Instagram✴ появилась возможность смотреть «Истории» из ленты в верхней части экрана на телевизоре. Также добавилась функция трансляции видеороликов со смартфона на телевизор. По мере того, как границы между цифровыми и традиционными развлечениями продолжают размываться, Instagram✴ предлагает создателям возможность попробовать свои силы в проверенных временем форматах повествования.