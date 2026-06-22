Сегодня 22 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Ставка на ретро: I*******m запускает гор...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ставка на ретро: Instagram✴ запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung

Компания Instagram приступила к тестированию горизонтального видео для просмотра на большом телеэкране. Компания также экспериментирует с длинными историями, микродрамами и сериальным форматом. Следующим шагом станет тестирование создания контента для телевидения в прямом эфире. Эти изменения приурочены к запуску Instagram на телевизорах Samsung. Ранее Instagram для телевидения был доступен только на продуктах Amazon Fire и Google TV.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Вице-президент Instagram по продуктам Тесса Лайонс (Tessa Lyons) назвала телевидение «следующим рубежом» для приложения. «В конечном счёте, Instagram — это объединение людей вокруг творчества. Мы стремимся помочь создателям найти свою аудиторию, и мы постоянно совершенствуем этот процесс, чтобы удовлетворять их потребности, — сказала она. — И я действительно думаю, что телевидение во многих отношениях является для нас следующим рубежом».

По словам Лайонс, стремление Instagram к более традиционным форматам повествования в виде сериалов возникло из стремления расширить возможности для создателей контента. Instagram также не остался равнодушным к росту популярности микродрам, и Лайонс предлагает создателям попробовать новый формат, который разбивает истории на серийные эпизоды длительностью от одной до трёх минут.

«Мы считаем, что у самих создателей есть невероятно привлекательная возможность создавать контент в этом формате. И для многих создателей короткометражного контента, которые изначально работают в Instagram, это очень доступный способ начать рассказывать более длинные и эпизодические истории», — рассказала Лайонс о формате микродрам.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Instagram предлагает создателям контента начать производство таких эпизодических историй. В начале этого года конкурирующий видеосервис TikTok дал пользователям возможность создавать собственные микродрамы через приложение PineDrama.

Для руководителей телекомпаний усилия Instagram по привлечению телезрителей могут стать ещё одним источником беспокойства в условиях жёсткой конкуренции за внимание аудитории. Видеосервис YouTube уже превзошёл стриминговые сервисы, такие как Netflix и HBO Max, по количеству просмотров на телевидении, став в 2025 году самым популярным видеопровайдером в США. Netflix, в свою очередь, начал осваивать традиционные социальные сети при помощи видеоподкастов и вертикальной видеоленты «Клипы» на мобильных устройствах.

По многочисленным просьбам пользователей в Instagram появилась возможность смотреть «Истории» из ленты в верхней части экрана на телевизоре. Также добавилась функция трансляции видеороликов со смартфона на телевизор. По мере того, как границы между цифровыми и традиционными развлечениями продолжают размываться, Instagram предлагает создателям возможность попробовать свои силы в проверенных временем форматах повествования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В работе Facebook✴ и Instagram✴ произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются
Пользователи Instagram✴ получат полный контроль над своей лентой с помощью ИИ
Instagram✴ разрешил всем пользователям менять местами публикации в профиле
В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei
«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta✴ соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников
В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста
Теги: ii, сериалы, микродрамы, горизонтальное видео
ii, сериалы, микродрамы, горизонтальное видео
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Санкции не помогли: ИИ-модель китайской Z.ai, обученная на чипах Huawei, заняла лидирующие позиции в рейтингах
Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут
GTA: San Andreas Nextgen Edition перенесёт классику Rockstar на движок GTA V — разработчики мода отчитались о первых успехах
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов
DDR2 снова в цене: дефицит привёл к подорожанию памяти 20-летней давности
Календарь релизов 22–28 июня: Star Fox, Empulse, Dark Scrolls и Dead or Alive 6 Last Round 57 мин.
«Всё в одном месте»: лаунчер Owlcat появился в Warhammer 40,000: Rogue Trader, но игра продолжит запускаться и без него 2 ч.
Ставка на ретро: Instagram запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung 2 ч.
Продажи инди-хита Meccha Chameleon превысили 7 миллионов копий менее чем за две недели — даже Resident Evil Requiem покупают не так быстро 3 ч.
Законопроект о регулировании ИИ в России кардинально сократили и упростили 3 ч.
AMD добавила официальную поддержку апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000 3 ч.
Регулирование российского ИИ сделают не таким строгим, как хотели вначале 4 ч.
Кооперативный боевик с шотландским колоритом Tears of Metal скоро ворвётся в ранний доступ Steam — дата выхода и новый трейлер 4 ч.
Легендарному шутеру Quake от создателей Doom исполнилось 30 лет 4 ч.
В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei 6 ч.
Компактный игровой ПК Steam Machine от Valve поступит в продажу 29 июня по цене от $1049 18 мин.
Asus и Acer урегулировали патентный спор с Nokia о технологиях аппаратного ускорения H.265 2 ч.
Квартальные продажи СХД подскочили почти на четверть, а доля All-Flash хранилищ впервые перевалила за 50 % 3 ч.
SpaceX запустила больше спутников, чем всё остальное человечество с 1957 года 5 ч.
Samsung ускорила достройку крупнейшего комплекса по производству памяти — мощности компании удвоятся 7 ч.
TSMC ускорила отказ от зрелых технологий ради миграции на передовые 8 ч.
Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД 8 ч.
Саудовская DataVolt строит в Узбекистане 12-МВт дата-центр стоимостью $150 млн 9 ч.
Intersect360: годовой объём мирового рынка ИИ-инфраструктур превысил $300 млрд 9 ч.
SK hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung Electronics 11 ч.