«Всё в одном месте»: лаунчер Owlcat появился в Warhammer 40,000: Rogue Trader, но игра продолжит запускаться и без него

Студия Owlcat Games, которая не только разрабатывает, но и издаёт игры, сообщила о запуске собственного лаунчера Owlcat Launcher для партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Напомним, на анонсе в декабре 2025 года лаунчер Owlcat был эксклюзивом закрытого альфа-тестирования Warhammer 40,000: Dark Heresy, но теперь добрался и до предыдущей игры студии.

Owlcat Games позиционирует свой лаунчер как интерфейс с новостями и информацией по всем разрабатываемым и издаваемым студией играм: «Новости, обновления, игры. Всё в одном месте».

По словам Owlcat, приключения, сохранения, моды и сама Warhammer 40,000: Rogue Trader останутся как прежде. Лаунчер призван помочь пользователям быстрее находить новости, обновления и игровой контент.

Тем, кому Owlcat Launcher или его функции не интересны, студия программу не навязывает: «Вы можете отключить его в настройках и запускать игру напрямую. Игра от этого никак не изменится».

Скриншоты

В лаунчере нет обязательных регистраций (но есть необязательная), он разрабатывается силами Owlcat, не использует и не устанавливает стороннее ПО и не собирает никаких данных с вашего компьютера.

Лаунчер делают максимально удобным, ненавязчивым, простым в использовании и полезным. В будущем планируют упростить получение ключей на тестирования, открыть доступ к DLC и регистрацию на события сообщества.