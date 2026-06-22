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«Всё в одном месте»: лаунчер Owlcat появился в Warhammer 40,000: Rogue Trader, но игра продолжит запускаться и без него

Студия Owlcat Games, которая не только разрабатывает, но и издаёт игры, сообщила о запуске собственного лаунчера Owlcat Launcher для партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Напомним, на анонсе в декабре 2025 года лаунчер Owlcat был эксклюзивом закрытого альфа-тестирования Warhammer 40,000: Dark Heresy, но теперь добрался и до предыдущей игры студии.

Owlcat Games позиционирует свой лаунчер как интерфейс с новостями и информацией по всем разрабатываемым и издаваемым студией играм: «Новости, обновления, игры. Всё в одном месте».

Owlcat открыта к любым предложениям по лаунчеру

Owlcat открыта к любым предложениям по лаунчеру

По словам Owlcat, приключения, сохранения, моды и сама Warhammer 40,000: Rogue Trader останутся как прежде. Лаунчер призван помочь пользователям быстрее находить новости, обновления и игровой контент.

Тем, кому Owlcat Launcher или его функции не интересны, студия программу не навязывает: «Вы можете отключить его в настройках и запускать игру напрямую. Игра от этого никак не изменится».

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В лаунчере нет обязательных регистраций (но есть необязательная), он разрабатывается силами Owlcat, не использует и не устанавливает стороннее ПО и не собирает никаких данных с вашего компьютера.

Лаунчер делают максимально удобным, ненавязчивым, простым в использовании и полезным. В будущем планируют упростить получение ключей на тестирования, открыть доступ к DLC и регистрацию на события сообщества.

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Теги: warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
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