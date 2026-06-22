Компактный игровой ПК Steam Machine от Valve поступит в продажу 29 июня по цене от $1049

После нескольких месяцев ожидания с момента анонса компания Valve наконец-то объявила стоимость Steam Machine. Компактный игровой ПК поступит в продажу 29 июня по цене от $1049.

Игровая система доступна для предзаказа. Чтобы обеспечить равные условия для всех желающих приобрести новинку, Valve случайным образом распределит всех в очереди в четверг в 20:00 по Москве. Первые электронные письма с предложением совершить покупку игровой системы будут разосланы 29 июня.

Valve предлагает четыре конфигурации Steam Machine:

с SSD на 512 Гбайт за $1049 / €1039 / £879;

с SSD на 512 Гбайт и контроллером Steam за $1128 / €1108 / £938;

c SSD на 2 Тбайт за $1349 / €1359 / £1149;

с SSD на 2 Тбайт и контроллером Steam за $1428 / €1428.

Конфигурации Steam Machine с накопителем на 2 Тбайт также будут поставляться с двумя сменными лицевыми панелями («красная ткань» и «орех») в дополнение к стандартной чёрной.

Как отмечает The Verge, игровая система Steam Machine значительно дороже домашних игровых консолей, с которыми она, возможно, будет конкурировать. Версия PS5 Digital Edition стоит $599,99, Xbox Series X — $649,99, а PS5 Pro — $899,99. При этом производительность Steam Machine не сильно отличается от обычной PS5.

Главное преимущество Steam Machine заключается в том, что она может запускать библиотеку игр Steam. Кроме того, это полноценный ПК на базе Linux, который можно настроить по своему вкусу. Valve также заявляет, что будет продавать Steam Machine по цене, равной стоимости её компонентов, без каких-либо наценок или субсидий.

Цена игровой системы Steam Machine была одним из самых больших вопросов с момента её анонса в конце прошлого года. Компания изначально планировала начать продажи Steam Machine, нового контроллера Steam и VR-гарнитуры Steam Frame в начале 2026 года. Однако в феврале Valve объявила, что продолжающийся дефицит чипов для оперативной и постоянной памяти вынудил её пересмотреть свои планы по ценообразованию и поставкам. В марте компания заявила в своем блоге, что «начнёт поставки всех трёх продуктов в этом году».

В итоге Valve выпустила новый контроллер Steam отдельно от остального оборудования в мае. Он пользуется большим спросом. Заказов оказалось настолько много, что часть из них компании пришлось перенести на будущий год. О стоимости VR-гарнитуры Steam Frame и о том, когда она поступит в продажу, пока ничего неизвестно.

Valve не сообщала точную модель процессора и графики в составе Steam Frame. Система оснащена полукастомным шестиядерным и 12-поточным процессором AMD с ядрами Zen 4, частотой до 4,8 ГГц и TPD 30 Вт. Графика основана на архитектуре RDNA 3 (GPU Navi 33 с 28 исполнительными блоками, частотой до 2,45 ГГц и 8 Гбайт памяти GDDR6).

По данным Digital Foundry, GPU подключён через восемь линий интерфейса PCIe 4.0. По их данным, производительность графики находится между Radeon RX 6600 и Radeon RX 7600, в зависимости от игры. Система также оснащена 16 Гбайт ОЗУ DDR5-5600 в одноканальной конфигурации SODIMM и поддерживает SSD M.2 форматов 2230 и 2280.