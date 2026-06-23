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Valve объяснила высокую цену Steam Machine — субсидирование консоли противоречит убеждениям компании

Valve официально раскрыла стоимость новых устройств Steam Machine, которая оказалась значительно выше, чем у конкурентов, и объяснила это приверженностью «принципам открытой экосистемы». Представители бренда заявили изданию The Verge, что продажа оборудования ниже себестоимости для получения конкурентного преимущества противоречит их убеждениям о здоровом развитии рынка и ограничивает свободу выбора потребителей.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Стоимость новинки стартует с отметки $1049 (около 77 900 рублей) за версию с накопителем на 512 Гбайт, тогда как модификация на 2 Тбайт обойдётся на $300 дороже. Дополнительно к каждой конфигурации можно приобрести контроллер Steam Controller за $79 (около 8900 рублей). Для сравнения, цена PlayStation 5 составляет почти $600, Xbox Series X — $650, а PS5 Pro почти $900.

В компании отметили, что традиционная практика продажи игровых устройств в убыток ради последующей монетизации через подписки или эксклюзивный контент ведёт к формированию закрытых систем. Кроме того, такой подход лишает пользователей права самостоятельно выбирать программное обеспечение, создавая искусственные барьеры внутри экосистемы. Это в долгосрочной перспективе вредит как клиентам, так и развитию индустрии, считают в Valve.

Руководство подчеркнуло, что открытость платформы исторически являлась главным драйвером аппаратных и программных инноваций, позволяя любому разработчику предлагать свои решения. Вместо того, чтобы навязывать конкретное оборудование, Valve позиционирует Steam Machine лишь как один из множества вариантов, оставляя за геймерами право оценивать компромиссы между ценой, производительностью, форм-фактором и поддержкой периферии.

Фактическая цена устройства сформирована исключительно из стоимости компонентов и расходов на производство, о чём рассказал Лоуренс Янг (Lawrence Yang) из Valve. Коллега Янга Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) добавил, что маржинальность продукта сведена к минимуму, а сами объёмы выпуска сократились примерно на треть от запланированных из-за дефицита памяти и накопителей, сделав сам факт релиза своеобразным достижением в текущих рыночных условиях.

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Теги: valve, игровые консоли, steam machine
valve, игровые консоли, steam machine
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