Анонсирован Give Us A Sign — кооперативный хоррор про поиск призраков на чересчур «живых» локациях

Разработчики из Demir Games анонсировали Give Us A Sign — кооперативный психологический хоррор-симулятор, в котором нужно с помощью специального оборудования искать духов и собирать улики в местах их обитания.

Ключевой особенностью Give Us A Sign является система «живых» локаций, реагирующих на присутствие посторонних. Неодушевлённые предметы смогут пристально следить за игроками, и прочувствовать «изменение энергетики» помещения получится буквально с каждым проделанным шагом.

Например, на странице с игрой в Steam есть короткий видеоролик, в котором персонажи с развешанных по стенам картин в какой-то момент начинают следить за передвижением гостей. Маски клоунов и статуэтки на полках при этом тоже достаточно быстро намекают о своей паранормальной сущности.

Охотиться за духами можно будет как в одиночку, так и в составе группы численностью до четырёх человек. На релизе геймеров ждёт свыше 20 призраков со своими собственными шаблонами поведения.

Give Us A Sign выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Даты релиза пока нет, но перевод на русский язык уже подтверждён.