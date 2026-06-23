Трамп распорядился к 2028 году построить в США мощный квантовый компьютер

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) накануне распорядился ускорить создание мощного квантового компьютера для научных исследований и принять меры по защите государственных систем от связанных с этим киберугроз. Мера направлена на укрепление позиций США в гонке с Китаем за технологию, которая может произвести революцию в науке и кибербезопасности.

Трамп подписал два указа, один из которых направлен на защиту правительственных систем от кибератак с использованием квантовых компьютеров: к 2030–2031 гг. их решено перевести на постквантовую криптографию. Квантовые компьютеры используют законы физики таким образом, что некоторые задачи в области обработки информации выполняются гораздо быстрее, чем на современных суперкомпьютерах. Они способны взламывать средства шифрования, которые защищают компьютеры от агрессивных кибератак.

Угрозы отражают, какую важность администрация Трампа придаёт обеспечению США лидерства в квантовой гонке с Китаем — эти технологии могут способствовать прогрессу в области искусственного интеллекта, материаловедения и химии, а также в области кибербезопасности. Указ содержит требование к Пентагону развернуть квантовые датчики к 2028 году — они способны помочь самолётам ориентироваться в зонах боевых действий, где нарушена работа глобальных систем позиционирования; а при размещении на спутниках их можно будет использовать для обнаружения подземной активности прямо из космоса.

В мае министерство торговли объявило о приобретении долей в размере $2 млрд в девяти компания, занимающихся квантовыми вычислениями, в том числе было создано совместное предприятие с IBM. Один из указов также направлен на укрепление международного сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности и пере безопасности для цепочки поставок «в свете того, что конкуренты и противники стремятся подорвать экономическую и национальную безопасность США», — заявили в Белом доме. Ведомствам предписано разработать планы по развёртыванию квантовых датчиков и сетей в течение ближайших пяти лет.