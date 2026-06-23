От секретного китайского многоразового космоплана на орбите отделился загадочный объект

Согласно сообщению коммерческой службы слежения за космосом, китайский многоразовый космоплан «Шэньлун» (Shenlong) выпустил неизвестный объект на низкой околоземной орбите. На радарных снимках объект стал виден 22 июня, хотя корабль находится на орбите уже более четырёх месяцев. Полностью засекреченная деятельность по проекту «Шэньлун» и связанным с ним миссиям вызывает беспокойство и настороженность со стороны космических служб мировых держав.

Об обнаружении объекта сообщила американская компания LeoLabs, которая специализируется на коммерческом космическом наблюдении. Непосредственно космоплан был запущен в космос ракетой «Чанчжэн-2F» 7 февраля 2026 года с космодрома Цзюцюань. После выхода в космическое пространство он поднялся на круговую орбиту высотой около 593 км. По поводу запуска космоплана китайские официальные сообщения по-прежнему ограничиваются общей формулировкой о проверке технологий многоразовых космических аппаратов и снижении стоимости будущих полётов. Для космоплана это был четвёртый запуск в его истории.

По данным LeoLabs, неизвестный объект был обнаружен рядом с «Шэньлуном» 22 июня в 05:30 по московскому времени. Первичное наблюдение провёл радар компании в Новой Зеландии, после чего объект проверили по глобальной сети наблюдений и подвергли анализу с привлечением баз данных. Его положение и характеристики не совпали ни с одним объектом в каталоге LeoLabs, поэтому для него была создана отдельная запись. Компания заявила о высокой вероятности того, что объект был выпущен именно китайским космопланом.

Обнаруженное явление не впервые сопровождает миссии «Шэньлуна»: во время второй и третьей миссий китайский космоплан также выпускал спутники или малые объекты, после чего основной аппарат, как показало слежение, выполнял операции сближения и маневрирования рядом с ними. Такие манёвры необходимы для отработки инспекции спутников, проверки систем навигации, автономного сближения, а также возможности захвата или обслуживания объектов на орбите. Однако из-за секретности программы нельзя утверждать, является ли новый объект малым спутником, калибровочной целью, контейнером полезной нагрузки или элементом испытательной схемы.

О конструкции «Шэньлуна» известно крайне мало, но косвенные признаки указывают на аппарат, сопоставимый по классу с американским космопланом X-37B. Ракета «Чанчжэн-2F» способна выводить на низкую орбиту чуть более 8 тонн, а демонстрировавшийся ранее обтекатель этой ракеты имеет диаметр около 4,2 м. Наблюдаемые выступы под крылья в обтекателе позволяют допустить, что размах крыла космоплана превышает диаметр обтекателя. Сочетание этих факторов и характеристик позволяет предположить, что в будущем на базе космоплана будет создана полностью возвращаемая ракета-носитель: первая ступень сможет взлетать и садиться вертикально, а космоплан будет играть роль возвращаемой второй ступени.