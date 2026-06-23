Компания Samsung изготовила первый флеш-накопитель для мобильных устройств, соответствующий новейшему стандарту UFS 5.0. Он обеспечивает скорости последовательного чтения и записи 10,8 и 9,5 Гбайт/с соответственно.

Мобильные накопители нового поколения обещают стать значительно быстрее: актуальные на сегодняшний день UFS 4.1 предлагают скорости 4300 и 4100 Мбайт/с последовательных чтения и записи соответственно. Это значит, что производительность смартфонов и других устройств с чипами UFS 5.0 вырастет — это повлияет как на запуск приложений, так и на работу локальных систем искусственного интеллекта.

Ещё один важный аспект — энергоэффективность, напоминает Samsung: чип UFS 5.0 стал на 40 % экономнее, чем UFS 4.1, за счёт таких решений как «отключение тактирования» и работы с несколькими уровнями напряжения. Новый чип компактнее по размеру — его габариты составляют 7,5 × 13 × 0,9 мм. Ранее Samsung подтвердила, что ведёт разработку нового процессора Exynos 2700, который, вероятно, будет использоваться во флагманских смартфонах серии Galaxy S27 наравне с чипом UFS 5.0.

Серийное производство мобильных накопителей нового поколения стартует в IV квартале 2026 года — будут представлены модели ёмкостью до 1 Тбайт.