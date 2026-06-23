Steam Machine будет поставляться с одним модулем DDR5 на 16 Гбайт или двумя по 8 Гбайт

Не все Steam Machine от Valve могут иметь одинаковую конфигурацию оперативной памяти, даже несмотря на то, что объём един для всех систем. По данным Digital Foundry, их тестовая система оснащена одним модулем ОЗУ DDR5-5600 SODIMM ёмкостью 16 Гбайт. Valve объяснила это сложностью с поставками модулей DDR5 ёмкостью 8 Гбайт в необходимых для производства количествах, что вынудило компанию перейти на одинарные модули на 16 Гбайт.

Согласно интервью инженеров Valve, опубликованному YouTube-каналом Gamers Nexus, системы Steam Machine могут поставляться либо с одним модулем DDR5 на 16 Гбайт, либо с двумя модулями DDR5 ёмкостью 8 Гбайт каждый. Окончательная конфигурация будет зависеть от поставок, которые сможет обеспечить Valve.

Это объясняет, почему некоторые тестовые образцы Steam Machine могут не соответствовать описанной Digital Foundry конфигурации с одним модулем памяти. По сообщениям Gamers Nexus, у них есть устройство с двумя модулями памяти, что означает, что оно будет работать в двухканальном режиме памяти. Другие устройства могут использовать один модуль на 16 Гбайт и работать в одноканальном режиме. По словам Valve, производительность не должна сильно отличаться, что показали внутренние игровые тесты. Тем не менее, Gamers Nexus заявили, что двухканальная память объективно быстрее. Digital Foundry заявили, что ещё не завершили тестирование одноканальной и двухканальной памяти на Steam Machine.

Digital Foundry отмечает, что замена оперативной памяти в Steam Machine требует больших усилий при разборке, чем замена SSD. Valve готовит инструкции по разборке системы и сотрудничает с iFixit над руководствами по ремонту и запасными частями. Каждая система Steam Machine оснащена двумя слотами для ОЗУ SODIMM, поэтому при желании пользователи смогут увечить объём доступной оперативной памяти.

В составе Steam Machine используется полукастомный шестиядерный и 12-поточный процессор AMD Zen 4 с графическим процессором на архитектуре RDNA 3 с 28 исполнительными блоками и 8 Гбайт памяти GDDR6. Стоимость системы начинается с $1049 за версию, оснащённую SSD на 512 Гбайт. Версию с 2 Тбайт SSD компания оценила в $1349. Также будут доступны конфигурации с комплектным контроллером Steam. Их цена составляет $1128 и $1428 для конфигураций с 512 Гбайт и 2 Тбайт постоянной памяти соответственно.