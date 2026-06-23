Мобильный Firefox научился составлять сводки страниц, если встряхнуть смартфон

Mozilla выпустила очередное обновление браузера Firefox 152.0. Одним из интересных нововведений последней версии для Android стало составление сводок содержимого страниц — чтобы получить краткое содержание, достаточно встряхнуть смартфон.

Для составления сводок используется модель искусственного интеллекта Mistral Small 3.1. Идея не является принципиально новой, но реализована она достаточно комфортно; можно встряхнуть смартфон или запустить эту функцию из адресной строки или меню, которое раскрывается по нажатии кнопки с тремя точками.

Возможности функции ограничены: можно составить сводку только для текста длиной не более 5000 слов; она также не работает при попытке получить краткое содержание материала, доступного только за плату. Функция пока не запускается в режиме инкогнито, и поддерживает она сейчас только английский язык. Наконец, учитывая, что в её основе лежит модель искусственного интеллекта, сводки могут быть неточными.

Доступ к кратким обзорам контента включён по умолчанию, но функцию можно отключить: либо её запуск по встряхиванию устройства, либо вообще составление сводок страниц, либо глобально все функции искусственного интеллекта в целом. Соответствующие опции есть в настройках браузера.