Глава WhatsApp покинет свой пост — его сменит основатель индийского финтех-стартапа Шах

Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который в течение последних семи лет возглавлял мессенджер WhatsApp, перейдёт на другую должность в Meta✴ — компании, которой принадлежит платформа. На смену ему придёт основатель индийского стартапа Cred Кунал Шах (Kunal Shah).

Об отставке Кэткарта сообщил гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — на новом месте бывший глава WhatsApp займётся «созданием новых продуктов с нуля». Сейчас WhatsApp «находится в самом сильном положении за всю свою историю — и это показалось подходящим моментом, чтобы отойти в сторону», заявил господин Кэткарт.

Meta✴ (тогда Facebook✴) поглотила WhatsApp в 2014 года за $19 млрд. К настоящему моменту это один из наиболее популярных мессенджеров в мире с более чем 3 млрд активных пользователей в месяц. В мае компания сообщила о запуске платных подписок на WhatsApp, Facebook✴ и Instagram✴, а также о тестировании новых тарифов для сервисов искусственного интеллекта. Эти меры помогут Meta✴ диверсифицировать свой бизнес, получать средства не только за продажу рекламы, а также компенсировать часть затрат на крупные инвестиции в ИИ.

Новым главой WhatsApp будет Кунал Шах (Kunal Shah), который в 2018 году основал Cred — платёжную платформу с кредитными картами, которая выплачивает вознаграждения пользователям, своевременно оплачивающим счета. Его кандидатуру выбрали благодаря «созидательному менталитету и глобальным перспективам» заявил Марк Цукерберг. В рамках назначения Cred получила от Meta✴ инвестиции в размере $900 млн при оценке в $4,5 млрд.