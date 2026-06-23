Китай снова на вершине TOP500: суперкомпьютер LineShine без чипов Nvidia, Intel и AMD стал самым мощным в мире

23 июня на конференции ISC 2026 в Гамбурге (Германия) был объявлен 67-й выпуск списка TOP500 самых мощных суперкомпьютеров мира. На первом месте дебютировала система LineShine из Китая, ранее не входившая в список, сместив американский El Capitan с позиции самого мощного суперкомпьютера в мире по результатам теста High Performance Linpack (HPL).

LineShine стал первым суперкомпьютером, официально превысившим 2 Эфлопс в бенчмарке Linpack от TOP500, вторым китайским суперкомпьютером, занявшим первое место в TOP500, и пятой в мире системой с вычислительной мощностью уровня экзаскейл.

Система LineShine достигла производительности 2,198 Эфлопс в HPL — около 80 % от своего теоретического пика в 2,736 Эфлопс, став первой системой в TOP500, превысившей 2 Эфлопс устойчивой производительности в вычислениях с двойной точностью, используя только центральные процессоры. Установленная в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне (NSCS) и созданная Шэньчжэньским центром облачных вычислений, система основана на кастомном китайском процессоре LX2 и платформе LingKun: 13,79 млн ядер в 304-ядерных процессорах LX2 с частотой 1,55 ГГц, соединённых фирменным интерконнектом LingQi и работающих под управлением ОС Kylin. Сообщается, что LineShine потребляет приблизительно 42,2 МВт энергии, что обеспечивает энергоэффективность на уровне 52,07 Гфлопс/Вт.

В последний раз китайская система возглавляла рейтинг TOP500 в 2017 году — речь идёт о Sunway TaihuLight, показавшей производительность 93 Пфлопс в бенчмарке HPL.

Система LineShine также заняла первое место в рейтинге HPCG с результатом 22,00 Пфлопс. В бенчмарке HPL-MxP со смешанной точностью LineShine достигла 7,92 Эфлопс, заняв четвёртое место, что представляет собой сравнительно скромное ускорение в 3,6 раза по сравнению с результатом HPL и указывает на использование только ЦП, без выделенных ускорителей.

LineShine, заняв первое место в TOP500, оттеснила остальные суперкомпьютеры на одну позицию ниже. Суперкомпьютер El Capitan из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса (LLNL) занял второе место с производительностью 1,809 Эфлопс, Frontier из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) — третье с 1,353 Эфлопс, Aurora из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ANL) — четвёртое с 1,012 Эфлопс, а JUPITER Booster из Юлихского суперкомпьютерного центра оказался на пятом месте с показателем 1,000 Эфлопс.

Ещё один новичок в топ-10 — HPC7 компании Eni S.p.A. из Италии с производительностью 571,5 Пфлопс, построенный на той же архитектуре HPE Cray EX255a с AMD Instinct MI300A, что и El Capitan.

Среди стран США по-прежнему имеют наибольшее количество суперкомпьютерных систем, однако их число уменьшилось на десять по сравнению с предыдущим рейтингом от ноября 2025 года. Благодаря новой системе Китай располагает второй по величине суммарной вычислительной мощностью, но, имея всего 30 систем, занимает четвёртое место по их количеству. Германия и Япония опередили Китай, а Франция вновь заняла пятое место.