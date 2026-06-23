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Премьера геймплея Saw: Genesis — многопользовательского хоррора по культовой киновселенной «Пила»

Разработчики из Broken Mirror Games при поддержке издательства Bloober Team и студии Anshar (Gamedec, Painkiller (2025)) представили геймплейный трейлер Saw: Genesis — хоррора по культовой киновселенной «Пила».

Источник изображений: Bloober Team

Источник изображений: Bloober Team

Ролик демонстрирует ключевые механики игры, матчи здесь будут проходить в асимметричном формате «3 против 1» на процедурно сгенерированных картах. Один геймер выступает в роли жестокого Судьи, который контролирует ход матча и направляет действия трёх других участников — Осуждённых.

События Saw: Genesis разворачиваются сразу после Первой мировой войны, а упомянутый Судья является основоположником философии «Пилы». Троице пленников предстоит выбраться из лабиринта ловушек, но сделать это получится только при налаживании полноценной командной работы и наличии «воли к жизни».

Как и в фильмах серии «Пила», осуждённым нужно разыскивать квестовые предметы и ключи до истечения установленного времени. Иногда для решения особо сложных загадок подопытным Судьи придётся наносить себе увечья — элемент самоповреждения ради выживания часто встречался и в первоисточнике.

В трейлере также показали, каким образом Судья может влиять на своих подопытных, действуя исключительно из тени и «определяя финал судебного процесса» по своему усмотрению. Для этого в распоряжении антагониста есть сеть тайных тоннелей и набор уникальных способностей. Авторы дали понять, что список доступных злодеев со временем будет расширяться — по аналогии с тем, как это реализовано в Dead by Daylight.

Saw: Genesis выйдет в раннем доступе Steam до конца 2026 года, у игроков также есть возможность принять участие в закрытом альфа-тестировании.

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Теги: хоррор, broken mirror games, bloober team, anshar studios, saw: genesis
хоррор, broken mirror games, bloober team, anshar studios, saw: genesis
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