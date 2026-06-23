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Google купила долю в кинокомпании A24 — ради продвижения ИИ в кинематографе

Google решила инвестировать в кинокомпанию A24 около $75 млн в рамках партнёрства в области искусственного интеллекта. Технологический гигант при поддержке профессионалов отрасли планирует разработать новые средства для производства и распространения лент.

Источник изображения: x.com/A24

Источник изображения: x.com/A24

Компания Google впервые приобрела долю в киностудии, сообщает Wall Street Journal. Специализирующееся на ИИ подразделение Google DeepMind и студия A24 хотят заняться разработкой новых инструментов, которые будут использоваться в производстве и распространении фильмов. В рамках партнёрского проекта ИИ рассматривается как средство укорить производство картин и снизить их себестоимость, но кинематографистов такой подход не устраивает, заявил Скотт Бельски (Scott Belsky), партнёр A24, который курирует работу компании в области технологий и инноваций.

«Считаем, что есть более эффективные способы применять [ИИ], чтобы сохранить творческий контроль и поощрить готовность к риску», — отметил господин Бельски. Эти инструмент не будут похожи на привычные сервисы генеративного ИИ, создающие контент по запросам пользователей. Google не получит доступа к библиотеке фильмов и сериалов A24. «Считаем, что прорывы происходят, когда технологии оказываются в руках лучших специалистов своей области», — добавил вице-президент DeepMind Эли Коллинз.

A24 — независимая американская кинокомпания, сделавшая себе имя на авторском и фестивальном кино. Выпущенная студией картина «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once) получила семь «Оскаров».

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Теги: google, a24, ии
google, a24, ии
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