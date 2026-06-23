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Nvidia будет охлаждать серверы горячей жидкостью — это радикально снизит потребление энергии и воды в ЦОД

Nvidia анонсировала новую систему жидкостного охлаждения для дата-центров. По данным компании, это решение будет использовать охлаждающую жидкость (ОЖ), состоящую из 75 % воды и 25 % пропиленгликоля, при базовой температуре 45 °C. Это кажется нелогичным, но компания утверждает, что такой температуры ОЖ достаточно, чтобы охлаждать чипы Nvidia Rubin и отводить от них тепло при температуре 55 °C.

Традиционные методы водяного охлаждения, особенно те, которые используют промышленные чиллеры, часто составляют почти 40 % энергопотребления ЦОД. Кроме того, этим системам часто приходится сталкиваться с потерями воды из-за испарения. Системы воздушного охлаждения потребляют значительное количество электроэнергии и создают существенное шумовое загрязнение. Nvidia утверждает, что её новое решение использует гораздо меньше ресурсов благодаря более высокой базовой температуре.

Nvidia заявляет о снижении потребления воды до 100 % — по словам компании, система «заполняется один раз и работает в замкнутом режиме в течение всего срока службы объекта». Это решение наиболее эффективно в регионах с более холодным климатом, но оно применимо и в более тёплых регионах, если температура окружающей среды не превышает 45 °C. При повышении температуры выше 45 °C может потребоваться включение чиллеров. Тем не менее, это должно снизить потребление ресурсов и повысить эффективность охлаждения, поскольку такие ситуации нетипичны для большинства ЦОД.

По оценкам, повышение целевой температуры чиллерной установки на 1 °C снизит затраты на электроэнергию на 4 %. Это означает, что ЦОД значительно сэкономят на потреблении электроэнергии, если вместо целевой температуры ОЖ в 21–24 °C повысят её до 45 °C, рекомендованных Nvidia для чипов Rubin.

Новая система охлаждения дата-центров от Nvidia может устранить ряд проблем, которые привели к задержке ввода в эксплуатацию более 75 ЦОД. Однако потребуется время для её внедрения в новые и существующие проекты. Кроме того, эта система разработана для чипов Nvidia Rubin, а серверы с графическими процессорами будут по-прежнему требовать огромного количества ресурсов для отвода тепла.

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Теги: nvidia, цод, чиллер, система жидкостного охлаждения
nvidia, цод, чиллер, система жидкостного охлаждения
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