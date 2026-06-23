Суровая средневековая стратегия Stronghold 4 получила бесплатную демоверсию в Steam

Разработчики из принадлежащей Devolver Digital британской студии Firefly объявили о выходе обещанной демоверсии своей амбициозной трёхмерной средневековой стратегии в реальном времени Stronghold 4.

Пробное издание Stronghold 4 доступно эксклюзивно в цифровом магазине Steam на странице основной игры. Релиз сопровождался 7-минутным видео с обзором основных особенностей проекта (ролик прикреплён ниже).

В Firefly Studios подчеркнули, что создание достойной фанатов игры возможно лишь с их поддержкой и помощью, поэтому попросили обязательно пройти опрос по завершении демоверсии Stronghold 4.

По словам Firefly Studios, реакция фанатов на июньский анонс Stronghold 4 была «по-настоящему невероятной». С момента премьеры на PC Gaming Show 2026 игру в свой список желаемого добавили более 250 тыс. человек.

«С более чем 250 тысячами добавлений в списки желаемого мы действительно благодарны всем нашим фанатам, новым и старым, кому не терпится строить, воевать и осаждать в конце этого года», — поделилась Firefly Studios.

Stronghold 4 позиционируется как сюжетный приквел серии (события развернутся до самой первой части) и возвращение к корням — средневековая Англия, детальная симуляция жизни замка, реалистичность и неповторимая атмосфера.

Ранний доступ Stronghold 4 стартует в 2026 году с сюжетной кампанией, режимами песочницы и графикой на Unreal Engine 5. Мультиплеер, экономическую кампанию и кооператив добавят позже. Заявлена поддержка русского языка.