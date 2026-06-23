Сегодня 23 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Суровая средневековая стратегия Strongho...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суровая средневековая стратегия Stronghold 4 получила бесплатную демоверсию в Steam

Разработчики из принадлежащей Devolver Digital британской студии Firefly объявили о выходе обещанной демоверсии своей амбициозной трёхмерной средневековой стратегии в реальном времени Stronghold 4.

Источник изображений: Firefly Studios

Источник изображений: Firefly Studios

Пробное издание Stronghold 4 доступно эксклюзивно в цифровом магазине Steam на странице основной игры. Релиз сопровождался 7-минутным видео с обзором основных особенностей проекта (ролик прикреплён ниже).

В Firefly Studios подчеркнули, что создание достойной фанатов игры возможно лишь с их поддержкой и помощью, поэтому попросили обязательно пройти опрос по завершении демоверсии Stronghold 4.

По словам Firefly Studios, реакция фанатов на июньский анонс Stronghold 4 была «по-настоящему невероятной». С момента премьеры на PC Gaming Show 2026 игру в свой список желаемого добавили более 250 тыс. человек.

«С более чем 250 тысячами добавлений в списки желаемого мы действительно благодарны всем нашим фанатам, новым и старым, кому не терпится строить, воевать и осаждать в конце этого года», — поделилась Firefly Studios.

Механика осад в Stronghold 4 выйдет на новый уровень

Механика осад в Stronghold 4 выйдет на новый уровень

Stronghold 4 позиционируется как сюжетный приквел серии (события развернутся до самой первой части) и возвращение к корням — средневековая Англия, детальная симуляция жизни замка, реалистичность и неповторимая атмосфера.

Ранний доступ Stronghold 4 стартует в 2026 году с сюжетной кампанией, режимами песочницы и графикой на Unreal Engine 5. Мультиплеер, экономическую кампанию и кооператив добавят позже. Заявлена поддержка русского языка.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian получила дату выхода, новый трейлер и демоверсию в Steam
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов
Суровая средневековая Англия, возвращение к корням и Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4
Rebel Wolves снизила системные требования The Blood of Dawnwalker — новой игре ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 хватит GTX 1060
THQ Nordic анонсировала игровую презентацию THQ Nordic Digital Showcase 2026 — фанаты требуют ремейк «Готики 2» и Darksiders 4
Спустя годы путаницы CD Projekt сменит название на CD Projekt Red
Теги: stronghold 4, firefly studios, devolver digital, стратегия
stronghold 4, firefly studios, devolver digital, стратегия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice
Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City
Nvidia будет охлаждать серверы горячей жидкостью — это радикально снизит потребление энергии и воды в ЦОД
Спустя годы путаницы CD Projekt сменит название на CD Projekt Red
Суровая средневековая стратегия Stronghold 4 получила бесплатную демоверсию в Steam 23 мин.
Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 до версии 25H2 на всех совместимых ПК 37 мин.
Rebel Wolves снизила системные требования The Blood of Dawnwalker — новой игре ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 хватит GTX 1060 2 ч.
Кибератака на индийскую Tata Electronics вероятна привела к утечке секретов Apple и Tesla 2 ч.
THQ Nordic анонсировала игровую презентацию THQ Nordic Digital Showcase 2026 — фанаты требуют ремейк «Готики 2» и Darksiders 4 2 ч.
Electronic Arts: генеративный ИИ привёл к всплеску креативности разработчиков 4 ч.
Microsoft сломала цепочки писем в Outlook для macOS, но пообещала всё починить 4 ч.
OpenAI встроит в ChatGPT голосовую модель Bidi 1 — она может говорить и слушать одновременно 4 ч.
Google купила долю в кинокомпании A24 — ради продвижения ИИ в кинематографе 5 ч.
Google вернула Telegram в индийский раздел «Play Маркета» — Apple отстаёт 5 ч.
«640 Кбайт хватит для всех»: Microsoft снизила стартовую цену новых Surface до $849 благодаря 8 Гбайт памяти 43 мин.
Представлены Meta Glasses — смарт-очки с ИИ, но без Ray-Ban по цене от $299 3 ч.
OneXPlayer оценила портативную игровую приставку OneXPlayer 3 с Intel Arc G3 Extreme от $1399 5 ч.
SpaceX предоставит стартапу Reflection AI ИИ-мощности на $6,3 млрд 5 ч.
Большой апгрейд: Microsoft построит 2-ГВт ИИ ЦОД в техасском Пекосе 5 ч.
Технологический суверенитет ЕС дорого обойдётся потребителям, предупредили европейские автопроизводители 7 ч.
Китай снова на вершине TOP500: суперкомпьютер LineShine без чипов Nvidia, Intel и AMD стал самым мощным в мире 7 ч.
В Китае создали керамический литиевый аккумулятор, способный работать в кипятке — для носимой электроники и космоса 7 ч.
Steam Machine будет поставляться с одним модулем DDR5 на 16 Гбайт или двумя по 8 Гбайт 8 ч.
Samsung уже выручила на поставках HBM4 более $1 млрд, а SK hynix начала сдерживать расширение поставок 9 ч.