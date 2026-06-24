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Недешёвый игровой ПК Steam Machine оказался близок к себестоимости

Valve объявила цену ПК Steam Machine — она составляет от $1049. Это почти вдвое дороже Sony PlayStation 5, но это и не консоль, а полноценный ПК, к тому же достаточно компактный. Компания уверяет, что продаёт его почти по себестоимости, и журналисты The Verge подтвердили этот тезис, подобрав схожие комплектующие.

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

В точности такой же ПК собрать не получится: в тихом кубическом корпусе с длиной ребра около 15 см установлены 16 Гбайт оперативной памяти, 6-ядерный мобильный процессор AMD на архитектуре Zen 4, кастомный графический процессор AMD на архитектуре RDNA 3 с 8 Гбайт видеопамяти, а также SSD объёмом от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Собрать игровой ПК мощнее, чем Steam Machine, несложно, а вот получить столь же компактную систему при такой же производительности на компонентах мобильного класса не получится, поэтому в The Verge решили перейти в более быстрый класс десктопных компонентов с материнской платой формфактора mini-iTX.

За основу взяли более громоздкий корпус Fractal Design Terra mini-iTX размерами 343 × 153 × 218 мм — при объёме около 10 л он один из самых компактных среди себе подобных, в него можно установить десктопную видеокарту, и он достаточно привлекательный внешне.

В предлагаемый список комплектующих вошли:

  • процессор AMD Ryzen 5 8400F (4,2 ГГц) — $149,99;
  • видеокарта ASRock Challenger Radeon RX 7600 8 ГБайт GDDR6 — $279,97;
  • материнская плата ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi AMD B650 — $179,99;
  • оперативная память G.SKILL Flare X5 16 ГБ DDR5-6000 — $204,99;
  • низкопрофильный кулер для процессора Thermalright AXP90 X47 — $21,90;
  • накопитель Team Group T-FORCE G50 M.2 2280 512 ГБ NVMe SSD — $101,99 или Patriot Viper VP4300 Lite 2 ТБ M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVMe SSD — $279,99;
  • блок питания Corsair SF750 (2024) 750 Вт (80+ Platinum) — $159,99;
  • корпус Fractal Design Terra Mini-ITX — $169,99.
Источник изображения: fractal-design.com

Источник изображения: fractal-design.com

В сумме получается $1268,81 (или $1446,81 за SSD на 2 Тбайт вместо 512 Гбайт). Это, конечно, не точная копия Steam Machine, учитывая, что в последнем используются специально разработанные центральный и графический процессор, но комплектующие максимально близки по характеристикам, насколько это возможно, и производительность должна быть сравнимой. Конфигурацию можно варьировать, например, выбрать более дешёвый корпус, а сэкономленные средства потратить на видеокарту, у которой больше памяти.

Есть и готовые решения, но у них свои преимущества и недостатки. Мини-ПК Minisforum AtomMan G1 Pro комплектуется процессором AMD Ryzen 9 8945HX, настольной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт — при ценнике в $1400 он немного выше, чем Steam Machine, и, если верить отзывам, заметно шумнее. Модульный Framework Desktop комплектуется более мощным процессором AMD Ryzen AI Max 385, но у него менее производительная интегрированная графика AMD Radeon 8050S при цене от $1269, и он также немного крупнее.

Авторы обзоров пришли к выводу, что добиться производительности уровня PS5 в таком компактном корпусе своими силами не получится. Valve призналась, что из-за дефицита памяти не смогла выпустить Steam Machine в достаточном количестве, но отчасти попыталась компенсировать это, открыв SteamOS 3.8 — теперь её можно запустить на любом ПК с графикой AMD Radeon.

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Теги: valve, steam machine, пк игровой
valve, steam machine, пк игровой
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