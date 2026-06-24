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Qualcomm хочет разрабатывать чипы для китайского владельца TikTok

Qualcomm вступила в переговоры с китайской ByteDance на предмет услуг по разработке чипов — американская компания стремится снизить свою зависимость от рынка смартфонов, который остаётся для неё крупнейшим источником дохода, пишет Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

В случае успеха ByteDance (владеет TikTok) станет одним из первых клиентов Qualcomm на разработку микросхем. Американская компания является крупнейшим в мире поставщиком модемов для смартфонов, которые управляют функциями мобильной связи. Факт переговоров подтверждает, что американские технологические компании по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Китаем вопреки разрастающимся противоречиям между Вашингтоном и Пекином по поводу технологий искусственного интеллекта — конфликт уже затронул интересы таких компаний как Nvidia, AMD, Applied Materials и Lam Research. Чипы, которые Qualcomm предлагает ByteDance, будут частично основаны на технологиях AlphaWave Semi — специализирующейся на высокоскоростной связи компании, которую американский чипмейкер приобрёл в прошлом году.

Исход переговоров не предопределён, говорят источники Reuters, — нет гарантии, что в результате Qualcomm разработает и наладит выпуск чипов для китайского клиента, и ByteDance может обратиться к другим партнёрам. Обсуждается создание блоков обработки видео (VPU), утверждает один из источников. ByteDance также заинтересована в компонентах для задач искусственного интеллекта и в собственных центральных процессорах.

Сделка с ByteDance стала бы для Qualcomm значительной победой. Этот год для компании выдался непростым — у производителей смартфонов возникли сложности с из-за дефицита и подорожания чипов памяти. В этом году сегмент смартфонов может показать самую резкую годовую просадку за всю историю наблюдений. Qualcomm стремится выйти на рынок микросхем для центров обработки данных и сотрудничает с клиентами по трём направлениям: процессорам, ускорителям обработки данных и специализированным чипам (ASIC) — в последнем сегменте лидируют Broadcom и Marvell.

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Теги: qualcomm, bytedance, переговоры
qualcomm, bytedance, переговоры
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