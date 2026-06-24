SpaceX запустила демонстрационную версию Starfall — капсулы для доставки грузов на орбиту и обратно

SpaceX сообщила о дебютном запуске капсулы Starfall, предназначенной для доставки грузов на низкую околоземную орбиту (НОО) и за её пределы, а также для безопасного возвращения материалов, произведённых в космосе, на Землю.

Для вывода Starfall на орбиту использовалась ракета Falcon 9, которую запустили с площадки комплекса Space Launch Complex 40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 6:52 EDT (13:32 мск). Это был 29-й запуск этой ракеты, которая спустя примерно через 9 минут после старта совершила посадку на морскую платформу SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Starfall была разработана компанией Varda Space, которая на сегодняшний день совершила посадку пяти своих конических капсул W-серии шириной 0,9 метра и весом около 300 кг. На одной из них был возвращён полезный груз для ВВС США после более чем восьми недель пребывания на орбите. Капсула Starfall гораздо крупнее, её диаметр составляет 3,1 м, высота — 0,75 м. С её помощью можно доставлять полезную нагрузку весом до 1000 кг.

Согласно документам, поданным SpaceX в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), Starfall состоит из двух основных секций, которые разделяются после входа в атмосферу при возвращении на Землю: верхней, предназначенной для хранения полезной нагрузки и компонентов системы управления ориентацией, и теплозащитного экрана из углеродного волокна. Во второй секции находится сжатый газ для обеспечения маневров управления ориентацией, необходимых для точного входа в атмосферу и посадки, сброса теплозащитного экрана и раскрытия парашюта.

На данный момент неизвестно, как долго Starfall будет находиться на орбите. Предполагается, что при возвращении на Землю капсула приводнится в Тихом океане в 1300 км от западного побережья США.