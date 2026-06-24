Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) вновь подтвердил прогноз по достижению искусственного общего интеллекта (AGI) к 2030 году, одновременно перечислив человеческие качества, способные сохранить конкурентоспособность в ИИ-эпоху.

Выступая в Стэнфордской высшей школе бизнеса, Хассабис подчеркнул, что человечество находится на подступах к технологической сингулярности. Этот этап, характеризующийся выходом алгоритмов из-под контроля разработчиков и их способностью к непрерывному самосовершенствованию, ознаменует начало принципиально новой эры, к которой обществу необходимо готовиться уже сейчас.

В индустрии пока нет единого мнения относительно точных сроков достижения AGI. Так, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) ожидает появления мощного ИИ в конце 2026 года, а представители этой же компании Джек Кларк (Jack Clark) и Марина Фаваро (Marina Favaro) считают, что к 2027 году системы смогут быстро выполнять такие задачи, на которые у людей уходят недели. В то же время глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) открыто заявляет о приближении цифрового сверхразума, тогда как главный научный сотрудник Google DeepMind Шейн Легг (Shane Legg) оценивает вероятность создания базового AGI к 2028 году примерно 50 %.

Противоположную точку зрения высказывает бывший вице-президент и главный специалист по искусственному интеллекту Meta✴ Ян Лекун (Yann LeCun), являющийся пионером в области создания свёрточных нейронных сетей. Он называет саму концепцию общего искусственного интеллекта несостоятельной, полагая, что современные большие языковые модели (LLM) на базе архитектуры трансформеров вряд ли смогут достичь человеческого уровня мышления для выполнения высокоценной интеллектуальной работы.

Несмотря на потенциальную угрозу автоматизации сложных рабочих процессов со стороны систем, способных самостоятельно принимать решения и адаптироваться к изменениям, людям удастся сохранить конкурентное преимущество. В беседе с основателем издания The Rundown AI Роуэном Чунгом (Rowan Cheung) Хассабис пояснил, что машины не смогут полностью заменить специалистов, обладающих, например, дизайнерским чутьём, креативом и изобретательностью.