Xiaomi анонсировала свой первый NAS Smart Storage, но может его не выпустить

Xiaomi представила в Китае своё первое сетевое хранилище данных Smart Storage, но вместо традиционного запуска устройства в массовое производство решила выбрать модель краудфандинга — кампания пройдёт с 1 по 8 июля, и устройство поступит в продажу, только если будет достигнута цель по сбору средств.

Китайский производитель не раскрыл полные технические характеристики системы, но подтвердил, что Smart Storage будет доступна в трёх конфигурациях на основе двух отсеков для дисков. Версия Beginner с 4 Тбайт (2 × 2 Тбайт) памяти за 2299 юаней ($338) на этапе краудфандинга получит рекомендованную розничную цену 3499 юаней ($514). Вариант Advanced с 8 Тбайт (2 × 4 Тбайт) памяти в рамках кампании будет предложен за 2899 юаней ($426) или в рознице за 4499 юаней ($661). Наконец, модель Professional с 16 Тбайт (2 × 8 Тбайт) на этапе сбора средств можно будет заказать за 4699 юаней ($690) или в рознице за 6999 юаней ($1028).

Двухдисковое сетевое хранилище подойдёт как домашним пользователям, так и небольшим компаниям. Со скидками на этапе сбора средств Xiaomi Smart Storage представляется вполне выгодным приобретением. Полные технические характеристики, функции программной платформы и информация о поддерживаемых сетевых решениях появятся по мере приближения запуска кампании. О намерении выпустить NAS на международный рынок в Xiaomi пока не сообщили ничего.