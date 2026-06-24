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Серверы не молодеют: в России взлетел спрос на ремонт старого ИТ-оборудования

В России резко выросло количество заявок на ремонт и обслуживание корпоративной ИТ-инфраструктуры отечественных компаний, что объясняется критическим износом зарубежного «железа», усложнением ИТ-ландшафта компаний и нехваткой новых комплектующих, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: PB Swiss Tools/unsplash.com

Источник изображения: PB Swiss Tools/unsplash.com

Согласно данным центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех», в 2025 году число обращений российских компаний по вопросам ремонта и обслуживания корпоративной сетевой инфраструктуры выросло на 120 %, в то время как количество заказчиков увеличилось лишь на 8 %. Для сравнения, в 2024 году число обращений увеличилось на 9 % год к году при росте количества заказчиков на 11 %. В числе причин такого роста аналитики называют устаревание оборудования ушедших с российского рынка зарубежных компаний, прежде всего Cisco и Huawei, а также сокращение доли параллельного импорта.

В этом году этот тренд сохранился. По данным интегратора Т1, количество заявок выросло в феврале к январю на 19 % и на 10 % в марте к предыдущему месяцу. Гендиректор «Т1 Сервионика» Анатолий Савчук объясняет рост числа обращений на ремонт и обслуживание корпоративного сетевого оборудования стремлением компаний минимизировать затраты, в том числе из-за высокой стоимости замены оборудования, и продлить срок его эксплуатации до 10–12 лет.

Руководитель направления сервиса телеком-решений и аутсорсинга «К2Тех» Юрий Яновский сообщил, что чаще всего поступают жалобы на выход из строя блоков питания, вентиляторов и линейных карт, поскольку значительная часть оборудования уже достигла предела сроков эксплуатации. К тому же растёт доля оборудования российских вендоров, и на стыке с западными решениями возникают дополнительные инциденты. «Дальше риски будут нарастать по экспоненте. Нового оборудования нет, рынок заполнен б/у “железом”, которое уже отработало свой ресурс», — прогнозирует эксперт.

В связи с одновременным использованием отечественного, азиатского и западного оборудования усложняется интеграция и поиск причин сбоев, сообщили в «К2Тех». К тому же у компаний отсутствуют единые стандарты управления сетью и приходится пользоваться устаревшей технической документацией. По мнению экспертов «К2Тех», снижения числа обращений или выхода на плато следует ждать не раньше, чем через пять лет.

«Появляются облачные компоненты, растёт объём данных, усиливаются требования к кибербезопасности. Даже работающее оборудование может использоваться неэффективно потому, что текущая архитектура не соответствует новым задачам», — отметил директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов, добавив, что нередко проблема связана с дефицитом экспертизы. Он полагает, что в текущем году спрос на обслуживание, ремонт и архитектурную донастройку инфраструктуры останется на высоком уровне, поскольку «когда речь идет иногда и о десятках миллионов рублей, бизнес часто выбирает не обновление, а продление жизни уже существующей техники».

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Теги: оборудование, ремонт, россия
оборудование, ремонт, россия
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