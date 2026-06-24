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Новинки Apple получат OLED-дисплеи от Samsung и LG — китайской BOE в заказах отказано

Подразделения Samsung Display и LG Display запустили массовое производство OLED-панелей для линейки продуктов Apple от 2026 года. Обе компании будут поставлять дисплеи для всех устройств американского технологического гиганта, которые выйдут в оставшуюся часть года.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Китайская BOE оказалась вне списка поставщиков Apple после того, как в минувшем году из-за проблем с качеством были нарушены поставки OLED-панелей для iPhone 17 Pro — и возобновились они только в апреле. Уже стартовало массовое производство OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, складного iPhone и iPad mini, передаёт ETNews. А в июле стартует выпуск OLED-панелей для MacBook Pro — вместе с запуском производственной линии поколения 8.6 на заводах Samsung Display.

Samsung станет единственным поставщиком OLED-дисплеев для iPad mini, складного iPhone и MacBook Pro: для первого объём заказов составил 2 млн единиц, для второго — 10 млн единиц, для третьего этот показатель установить не удалось. LG Display эксклюзивно поставит 34 млн OLED-панелей для Apple Watch Series 12; наконец, обе корейские компании выпустят в общей сложности 90 млн OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Samsung Display также готовится начать массовое производство OLED-панелей для 14- и 16-дюймовых MacBook Pro — около 2 млн единиц в этом году, стало известно ранее из неофициальных источников.

Такая схема сотрудничества означает высокую степень зависимости корейской отрасли OLED от Apple: у Samsung Display на США приходятся 45,6 % выручки, у LG Display — 58,4 %.

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Теги: apple, samsung, lg, oled
apple, samsung, lg, oled
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