Современные дети сначала обращаются за советом к ИИ — потом к родителям и учителям, показало исследование

Согласно национальному опросу, проведённому некоммерческой организацией Common Sense Media, современные дети и подростки предпочитают обращаться к искусственному интеллекту, а не к взрослым, для получения помощи с учёбой и решением личных вопросов. Около 90 % респондентов в возрасте от 9 до 17 лет уже активно взаимодействуют с нейросетями, при этом четверть из них использует подобные сервисы ежедневно.

Основным использованием ИИ оказались развлечения, выполнение школьных заданий, генерация изображений и видео. Почти 25 % опрошенных заявили, что сначала используют подсказки чат-ботов и только потом просят помощи у учителей или родителей. Исследователи также выяснили, что школьники, испытывающие трудности с математикой или написанием эссе, склонны применять инструменты автоматизации значительно чаще, иногда комбинируя ответы нескольких систем для придания тексту вида работы, сделанной собственноручно.

Помимо образовательных целей, около половины пользователей запрашивают у систем советы относительно будущих решений, а каждый десятый ребёнок признался, что ИИ понимает его лучше, чем окружающие люди (среди ежедневных пользователей этот показатель достигает 19 %). Отчёт также выявил, что подростки, испытывающие проблемы в поиске друзей, чаще используют чат-ботов для получения эмоциональной поддержки.

Одновременно растущее влияние технологий вызывает у специалистов опасения по поводу формирования психологической зависимости. Около 20 % всех респондентов и 42 % тех, кто обращается к нейросетям каждый день, сообщили, что им было бы крайне сложно отказаться от взаимодействия с искусственным интеллектом на целый месяц.

Дополнительной проблемой, отмеченной в исследовании, стал недостаточный уровень знаний о безопасности, так как почти половина школьников никогда не обсуждала правила работы с искусственным интеллектом ни с родителями, ни с учителями. Кроме того, лишь треть опрошенных понимает неспособность ИИ-моделей отличать правду от вымысла с высокой степенью надёжности.