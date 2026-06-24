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ИИ-агента OpenAI Codex уличили в порче SSD пользователей — он активно записывает лишние данные

У современных SSD ограниченный объём циклов записи, по исчерпании которого повышается вероятность выхода твердотельного накопителя из строя. И сейчас OpenAI пытается исправить некорректную реализацию логирования, из-за которой у пользователей сокращается срок службы SSD, что наносит их владельцам материальный ущерб.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Один из разработчиков, который активно пользуется сервисом OpenAI Codex подсчитал, что за 21 день работы на его SSD были записаны около 37 Тбайт данных, что примерно соответствует 640 Тбайт в год. Если участь, что у вышедшего в 2025 году SSD Samsung 9100 PRO объёмом 1 Тбайт ресурс записи составляет 600 Тбайт, получается, что гарантированный объём исчерпывается менее чем за год.

Пользователи OpenAI Codex вывели формулу экономического ущерба, который причиняет сервис их SSD. Он оказывается равен числу Тбайт записанных данных × (цена SSD / ресурс SSD в Тбайт). Исходя из этой формулу при усреднённом ценнике $200 за накопитель лишний объём записанных 37 Тбайт данных обходится в $12,33, хотя сам OpenAI Codex насчитал пострадавшему ущерб в $38,64, исходя из стоимости его 2-терабайтного Samsung 990 NVMe. На уровне всех США объём ущерба с мая по июнь исчисляется миллионами долларов, говорят пользователи приложения.

В OpenAI знают о проблеме, подтвердил представитель компании, и уже ведётся работа по её устранению. Сервис Codex записывает такие значительные объёмы данных, чтобы впоследствии инженеры компании могли легче диагностировать проблемы, но система стала проявлять на диске бо́льшую активность, чем ожидалось. Жалобы на некорректную работу приложения поступают в OpenAI через GitHub уже не первый месяц, компания уже проделала некоторую работу, но проблема пока не решена окончательно.

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Теги: openai, codex, ssd
openai, codex, ssd
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