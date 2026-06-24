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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 показались на качественных изображениях до анонса

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) поделился официальными изображениями готовящихся к выходу умных часов Galaxy Watch Ultra 2. Это качественные рендеры устройства, официальный анонс которого ожидается в июле.

Источник изображений: Evan Blass

Источник изображений: Evan Blass

Корпус устройства сохранил форму скруглённого квадрата, как у Samsung Galaxy Watch Ultra первого поколения; будут доступны минимум две расцветки: чёрная и зелёная. В одном из случаев на корпусе значится маркировка «47 мм», указывающая размер часов; сообщается о наличии сапфирового стекла, о поддержке LTE и GPS, а также о возможности погружать умные часы под воду на глубину с давлением до 10 атм. Как и в случае с предыдущей моделью, ожидается, что мощные смарт-часы будут предлагаться только в варианте с поддержкой мобильной связи — о модели с одним лишь Wi-Fi информации не поступало.

В качестве процессора выступает мощный Qualcomm Snapdragon Wear Elite; из других неофициальных источников стало известно об аккумуляторе ёмкостью 784 мА·ч. Не удалось установить только одно — наличие вращающегося безеля, а это востребованный элемент у пользователей смарт-часов Samsung. В этом году Samsung может воздержаться от выпуска новой модели серии Watch Classic, и она могла установить безель на модель Galaxy Watch Ultra 2.

На правой стороне расположена привычная для Samsung трёхкнопочная компоновка. В центре располагается крупная кнопка действия с оранжевым кольцом вокруг; сверху и снизу находятся две дополнительные вытянутой формы. Официальный анонс Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ожидается на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в июле.

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Теги: samsung, смарт-часы, рендер
samsung, смарт-часы, рендер
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