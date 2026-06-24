Стандартное издание GTA VI будет стоить $80, за версию Ultimate с серьёзными уникальными бонусами придётся отдать $100

Rockstar Games обновила страницу GTA VI на своём официальном сайте, добавив детальные сведения об изданиях игры. Приём предзаказов, напомним, начнётся 25 июня. Вся свежая информация сопровождается большим количеством свежих скриншотов.

Базовая версия горячо ожидаемой Grand Theft Auto VI будет стоить $80, за издание Ultimate придётся выложить $100 — дополнительная «двадцатка» гарантирует доступ к новой одежде для главных героев, обликам для оружия, особым автомобилям и эксклюзивным магазинам.

Полный список бонусов GTA VI Ultimate Edition выглядит так:

автомобиль Grotti Cheetah 1995;

револьверы Hawk и Little Morgan;

уникальные облики для пистолетов главных героев — Girardi ES9 и Klose K17;

комплект уникальных обликов для главных героев "Стиль Вайс-Сити";

мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest;

комплект модификаций машины Vapid Ganado;

доступ к автомастерской, которая ставит обвесы в ситле донк;

доступ к салону красоты «у Сары». Джейсону будут доступны особые варианты бритья, а Лусии – услуги визажиста и мастера по маникюру;

водный транспорт Shitzu Squalo в розово-голубой градиентной расцветке и оружейным ящиком со взрывчаткой.

доступ к магазину одежды Stock 305 с уникальной одеждой в уличном стиле;

багги Vapid Dominator 1967.

доступ к тату-салону «Электроклык» с 50 уникальными татуировками.

мастерская «Одноглазый вилли» для модификации внедорожников и ручной раскраской.

коллекция одежды и аксессуаров «Приятные эмоции» по местному телесериалу об Аллигаторе;

склад запрещённых товаров банды «Зелёные куртки»;

особое поручение по сбору коллекции классических автомобилей от Уаймана.

За оформление предзаказа разработчики обещают выдать всем игрокам комплект «С возвращением в Vice City», куда входит классический седан Vapid Stanier 1955 года с гаражом рядом с Оушен-Бич, особая одежда и причёски для Джейсона и Лусии, а также особый узор на оружие.

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI поступит в продажу 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. Предзагрузка начнётся 12 ноября, и на этот же день намечен старт продаж физических копий игры. Самих дисков в коробках не будет — только коды на загрузку.