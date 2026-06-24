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Tencent начала тестировать ИИ-агента на базе DeepSeek в корпоративной версии WeChat

Tencent начала подготовку к запуску агента искусственного интеллекта в корпоративном мессенджере. Китайские технологические гиганты усилили ожесточённую борьбу за привязку пользователей к своим экосистемам, передаёт Bloomberg.

Источник изображения: tencent.com

Источник изображения: tencent.com

ИИ-агент уже начал развёртываться для некоторых пользователей мессенджера WeCom — корпоративной версии популярного в Китае суперприложения WeChat, рассказал глава отдела по связям с общественностью Tencent Чжан Цзюнь (Zhang Jun). Помощник, получивший название Dayuan, работает на базе модели DeepSeek V4 и поддерживает запросы на естественном языке.

Dayuan обещает стать серьёзным рабочим инструментом, способным использовать огромные массивы данных, присутствующие в WeCom. ИИ-агент анализирует групповые чаты, переписку по электронной почте и записи в корпоративном календаре — он помогает эффективнее оценивать отзывы клиентов и оптимизирует взаимодействие с ними. Приложение умеет автоматизировать повторяющиеся задачи, составляя ежедневные отраслевые обзоры и готовя еженедельные отчёты.

Tencent сейчас выступает в качестве догоняющей сегменте ИИ, уступая таким игрокам как Alibaba и ByteDance. Корпоративный мессенджер WeCom является прямым конкурентом Alibaba DingTalk и ByteDance Lark на китайском рынке рабочих приложений. Эти приложения служат интерфейсом для облачных подразделений китайских техногигантов — их клиенты сейчас наращивают потребление токенов. Преимущество WeCom состоит в интеграции с популярной в стране потребительской экосистемой WeChat — обладая им, Tencent стремится укрепить свои позиции.

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Теги: tencent, wechat, ии-агент, deepseek
tencent, wechat, ии-агент, deepseek
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