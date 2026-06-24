Бюджетный минималистический электропикап Slate Auto подорожал до $24 950 к старту предзаказов

Slate Auto озвучила обновлённый ценник на свой недорогой электрический пикап — компания не сумела удержать его на уровне первоначально обещанных «ниже $20 000». Теперь машина стоит от $24 950 — потому что Белый дом отменил федеральную налоговую льготу в размере $7500 на электромобили.

Приём предзаказов на пикап Slate Auto уже стартовал, а запуск массового производства намечен на осень 2026 года. В ближайшие 30 дней потенциальные покупатели могут внести невозвратный депозит в размере $300 и зафиксировать дату доставки, чтобы получить машину в конце 2026 года. Оформить предзаказ можно будет и спустя 30 дней, но тогда срок доставки сдвинется на более поздний период.

Ценник в $24 950 за минималистический электромобиль, который не выглядит ценовым компромиссом — эти интересное предложение на фоне продукции конкурентов. Сейчас средняя цена пикапа в США составляет $43 044, нового электромобиля — $54 532. Пикап Slate оказался даже дешевле средней подержанной машины — она стоит $26 918. К настоящему моменту производитель принял уже 180 000 предварительных заказов, а значит, у него есть все шансы преуспеть в своём подходе.