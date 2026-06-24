Сегодня 24 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети YouTube урегулировала очередной судебный...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей

Компания Google, владеющая платформой YouTube, урегулировала судебные претензии несовершеннолетнего, имя которого не разглашается — истец утверждал, что социальные сети причинили ему вред. Условия урегулирования было решено не разглашать.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Этот же истец подал в суд на Meta, Snap и TikTok — судебные разбирательства по этим делам должны состояться в июле. В отношении YouTube на рассмотрении находятся несколько тысяч аналогичных исков, и это уже второй случай, который можно рассматривать пробным для множества последующих. «Мы по-прежнему сосредоточены на создании соответствующих возрасту продуктов и [средств] родительского контроля, которые способствуют выполнению этого обещания», — заявили в Google.

Первый судебный процесс был инициирован 20-летней женщиной, чьё имя не разглашалось — она утверждала, что соцсети причинили ей вред из-за их вызывающих привыкание механизмов. Она выиграла дело и получила по $3 млн от Meta и YouTube. Представители YouTube пообещали подать апелляцию, потому что компания «со всей ответственностью разрабатывала не социальную сеть, а стриминговую платформу».

Сейчас в судах штата Калифорния находятся более 3300 исков, связанных с зависимостью от соцсетей, и ещё 2600 исков подали частные лица, администрации школьных округов, муниципалитеты и власти штатов в федеральный суд Калифорнии. Это только один штат, хотя и самый большой в стране; приведённые показатели иллюстрируют масштаб проблемы для YouTube и других платформ, если каждый истец получит многомиллионную компенсацию. Meta и другие платформы оспаривают тезис, что их сервисы вызывают зависимость.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В YouTube появились приватные чаты для обмена видео с доступом по приглашению
Музыканты подали в суд на Google за обучение ИИ-модели Lyria на их песнях на YouTube
YouTube представил ИИ-регулировку скорости воспроизведения для нудных подкастов и другие функции
Meta✴ грозит многомиллиардный штраф в ЕС из-за прививания подросткам зависимости от соцсетей
Ставка на ретро: Instagram✴ запускает горизонтальное видео на телевизорах Samsung
В китайском WeChat появился собственный ИИ-ассистент Xiaowei
Теги: youtube, социальные сети, судебное разбирательство
youtube, социальные сети, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создан летающий робот без единого пропеллера — он словно птица парит в восходящих потоках
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Пользователи уходят от Google: одни — к ChatGPT, другие — к поиску без ИИ
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Nvidia будет охлаждать серверы горячей жидкостью — это радикально снизит потребление энергии и воды в ЦОД
«Дальнобойщики 2» спустя 25 лет после релиза приехали в Steam 17 мин.
YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей 23 мин.
Binance пообещала не уходить из Европы, несмотря на проблемы с лицензией 38 мин.
Rockstar недвусмысленно намекнула, что GTA VI на релизе останется без GTA Online 2 3 ч.
Обычные дорожные камеры в США уличили в сборе данных о смартфонах и гаджетах поблизости 3 ч.
Tencent начала тестировать ИИ-агента на базе DeepSeek в корпоративной версии WeChat 4 ч.
Сенат США запретил выпускать цифровой доллар — как минимум до конца 2030 года 4 ч.
Стандартное издание GTA VI будет стоить $80, за версию Ultimate с серьёзными уникальными бонусами придётся отдать $100 5 ч.
Жуткий хоррор Unhinged от создателей Oxenfree оказался эксклюзивом Netflix — дата выхода и геймплейный трейлер 7 ч.
Американский стартап подал в суд на власти США из-за отключения от Anthropic Fable 5 9 ч.
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли 16 мин.
Власти США потребовали от Meta передать свои ИИ-модели на проверку безопасности 20 мин.
OpenAI представила свой дебютный чип Jalapeno — он сулит удешевление работы ChatGPT 29 мин.
Вирджиния первой в истории одобрила налог на электричество для ЦОД, включая то, что операторы будут генерировать сами 2 ч.
Бюджетный минималистический электропикап Slate Auto подорожал до $24 950 к старту предзаказов 3 ч.
Разработчик ИИ-интерконнекта Upscale AI провёл новый раунд финансирования на $190 при поддержке NVIDIA 3 ч.
Backblaze предоставит CoreWeave HDD-хранилища на $335 млн 3 ч.
Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Classic-6 SE Black с 120-мм вентилятором 4 ч.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 показались на качественных изображениях до анонса 4 ч.
ИИ-агента OpenAI Codex уличили в порче SSD пользователей — он активно записывает лишние данные 5 ч.