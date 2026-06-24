YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей

Компания Google, владеющая платформой YouTube, урегулировала судебные претензии несовершеннолетнего, имя которого не разглашается — истец утверждал, что социальные сети причинили ему вред. Условия урегулирования было решено не разглашать.

Этот же истец подал в суд на Meta✴, Snap и TikTok — судебные разбирательства по этим делам должны состояться в июле. В отношении YouTube на рассмотрении находятся несколько тысяч аналогичных исков, и это уже второй случай, который можно рассматривать пробным для множества последующих. «Мы по-прежнему сосредоточены на создании соответствующих возрасту продуктов и [средств] родительского контроля, которые способствуют выполнению этого обещания», — заявили в Google.

Первый судебный процесс был инициирован 20-летней женщиной, чьё имя не разглашалось — она утверждала, что соцсети причинили ей вред из-за их вызывающих привыкание механизмов. Она выиграла дело и получила по $3 млн от Meta✴ и YouTube. Представители YouTube пообещали подать апелляцию, потому что компания «со всей ответственностью разрабатывала не социальную сеть, а стриминговую платформу».

Сейчас в судах штата Калифорния находятся более 3300 исков, связанных с зависимостью от соцсетей, и ещё 2600 исков подали частные лица, администрации школьных округов, муниципалитеты и власти штатов в федеральный суд Калифорнии. Это только один штат, хотя и самый большой в стране; приведённые показатели иллюстрируют масштаб проблемы для YouTube и других платформ, если каждый истец получит многомиллионную компенсацию. Meta✴ и другие платформы оспаривают тезис, что их сервисы вызывают зависимость.