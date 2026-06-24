Нашумевший симулятор выживания DayZ получит продолжение — Bohemia Interactive официально анонсировала DayZ 2

Разработчики из чешской студии Bohemia Interactive подтвердили разработку продолжения нашумевшего мультиплеерного симулятора выживания DayZ, выросшего из модификации для военного шутера Arma 2.

О том, что DayZ 2 (именно так, судя по всему, называется сиквел) находится в разработке, Bohemia Interactive сообщила на закрытом мероприятии для избранных тематических блогеров.

Фотографиями с анонсирующим баннером DayZ 2 и членом команды разработки в неизвестном лесу поделились британские стримеры из дуэта Fresh Spawns и с канала SourSweet. Bohemia Interactive публикации не комментировала.

Сюрпризом анонс DayZ 2 не стал. То, что Bohemia Interactive трудится над сиквелом DayZ, ещё летом 2023 года выдали судебные документы по делу между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США.

Сроки выхода и геймплейные подробности DayZ 2 на данном этапе не раскрываются. Тем временем Bohemia Interactive готовит к релизу расширение Badlands для оригинальной DayZ — релиз запланирован на 2026 год.