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Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance

Высадка марсохода NASA Perseverance в кратере Езеро давала максимально возможные шансы найти признаки биологической жизни на Красной планете. На древнем Марсе в этом месте могло быть озеро, в осадках на дне которого должны были остаться следы былой микробной жизни. И такие следы нашлись.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Год назад по результатам одной находки учёные заключили, что Perseverance наконец обнаружил самые надёжные доказательства существования на Марсе жизни в древности. Новый анализ образцов из той же местности подтвердил ранее сделанные выводы — там действительно есть сотни сложных органических молекул на основе углерода. На Марсе миллиарды лет назад в самом деле могла существовать органическая жизнь, поскольку в то время климат на древнем Марсе был похож на земной.

Сложные молекулярные соединения углерода — так называемые макромолекулы, являющиеся основой живых организмов на нашей планете, — обнаружены в двух образцах аргиллитов — окаменевших илистых отложений. Анализ был проведён с помощью инструмента SHERLOC — спектрометра на роботизированной руке марсохода, использующего рамановскую и люминесцентную спектроскопию для определения минералов и органики на поверхности породы.

В спектрах образцов исследователи выявили макромолекулярный углерод — крупные, сложные углеродные структуры, также встречающиеся в древних земных породах и метеоритах. В одном марсианском аргиллите органика связана главным образом с силикатами, в другом — с карбонатами и сульфатами, образованными при последующем взаимодействии породы с водой.

Относительная целостность органических химических соединений указывает на то, что они ещё относительно недавно скрывались под поверхностью Марса, где не подвергались губительному излучению Солнца. Особенно интригует, что образцы с органикой найдены уже за пределами кратера Езеро. Это намекает на то, что жизнь на Марсе могла существовать не только в древних озёрах.

Следует оговориться, что биологическое происхождение находки остаётся недоказанным. Макромолекулярный углерод мог быть как следом древней микробной жизни, так и появиться без её участия, например, в результате гидротермальных реакций, химического синтеза в породах или попасть на Красную планету на метеорите.

Perseverance был отправлен на Марс как разведчик для сбора наиболее перспективных с точки зрения поиска следов жизни образцов, которые затем должны были вернуть на Землю для максимально точного анализа. Приборы марсохода не способны отличить биотическое происхождение найденной органики от абиотического. Программа NASA по возврату образцов с Марса была отменена, так что вопрос доказательства существования биологической жизни на Марсе отложен до лучших времён.

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Теги: perseverance, nasa, марсоход, жизнь на марсе
perseverance, nasa, марсоход, жизнь на марсе
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