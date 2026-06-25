Культовая «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в честь 18-летия получила масштабный патч с поддержкой модов и достижений

Издательство Fulqrum Publishing сообщило о выпуске масштабного технического обновления для стратегии «King’s Bounty. Легенда о рыцаре». Релиз патча приурочили к недавнему восемнадцатилетию игры.

Патч включает улучшенный интерфейс, корректное соотношение сторон для широкоформатных мониторов, полную совместимость с актуальными операционными системами и официальную интеграцию со Steam Workshop, которая позволяет игрокам загружать пользовательские модификации.

Вместе с обновлением в стратегии впервые появились достижения. Для получения трофея под названием «Титаномахия» придётся последовательно одолеть трёх сюжетных боссов: Гию, Кракена и Королеву Пауков. Издатель обращает внимание на то, что простая загрузка старых сохранений не сработает — проходить этих противников нужно в рамках новой кампании. Первые двадцать человек, выполнившие это условие, получат в подарок любую игру из каталога Fulqrum Publishing.

Помимо этого, издательство объявило о бесплатной раздаче на площадке Valve цифрового артбука с концепт-артами и полного официального саундтрека всей серии King's Bounty. Также в профиле игры стали доступны коллекционные карточки Steam.

Для поклонников классической версии стратегии сохранилась возможность запустить её через специальную вкладку Legacy в свойствах игры в Steam.

Напомним, «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» вышла 25 апреля 2008 года на ПК и получила тёплый приём как от профильной прессы, так и от простых геймеров. В Steam стратегия собрала более 3 тыс. «очень положительных »отзывов (рейтинг 90 %).

Тем временем Fulqrum Publishing уже переключилась на модернизацию следующей части серии — самостоятельного дополнения «Принцесса в доспехах», для которого также готовят поддержку достижений и прочие улучшения.