Российские страховщики впервые вписались за роботов — их ошибки теперь покроет страховка

В России впервые застраховали гражданскую ответственность, связанную с эксплуатацией человекоподобных роботов. «СберСтрахование» оформило полис для владельца роботов «Грин» разработки «Сбера». Договор заключён на один год и должен покрывать ущерб третьим лицам, если робот в ходе работы повредит имущество или причинит иной вред. По сути, это защита операторов от рисков, которые возникают, когда наделённые ИИ машины выходят из лаборатории на улицы.

Возможность страхования деятельности роботов появилась на фоне подготовки «Сбера» к выводу на рынок собственной линейки человекоподобных роботов. Глава банка Герман Греф сообщил, что осенью компания рассчитывает представить несколько решений, способных выполнять «человеческие» действия и адаптироваться к разным сценариям применения. Ранее «Сбер» уже показывал робота «Грин», интегрированного с ИИ-моделью GigaChat. В числе потенциальных направлений для его применения назывались сфера розничных продаж, общепит, производство, логистика и медицинские задачи.

Техническая основа проекта — концепция физического ИИ, когда нейросеть не только отвечает на запросы, но и управляет физическим телом робота. Для этого «Сбер» развивает Green-VLA — модель Vision–Language–Action, объединяющую зрительное восприятие, понимание языка и выполнение действий. В опубликованном описании Green-VLA указана пятиступенчатая схема обучения: от базовых моделей и мультимодального предварительного обучения до обучения на демонстрациях, адаптации под конкретную платформу и настройки поведения. В модели используется около 5 млрд параметров, единое 64-мерное пространство действий, фильтрация и множество механизмов для определения прогресса в процессе решения поставленных задач, включая распознавание нестандартных ситуаций и уточнение целей.

Появление страхования показывает, что человекоподобные роботы начинают рассматриваться не только как демонстрационные прототипы, но и как будущие участники производства и сферы обслуживания. Для бизнеса ключевой вопрос теперь заключается не только в том, насколько хорошо робот ходит, танцует или манипулирует предметами, но и в том, как реализовать ответственность за его действия, сбои датчиков, ошибки алгоритмов и непредсказуемые взаимодействия с людьми. Если пилотные проекты с «Грином» выйдут за пределы выставочных площадок, страхование гражданской ответственности может стать обязательным элементом промышленной эксплуатации роботов.