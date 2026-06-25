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Российские страховщики впервые вписались за роботов — их ошибки теперь покроет страховка

В России впервые застраховали гражданскую ответственность, связанную с эксплуатацией человекоподобных роботов. «СберСтрахование» оформило полис для владельца роботов «Грин» разработки «Сбера». Договор заключён на один год и должен покрывать ущерб третьим лицам, если робот в ходе работы повредит имущество или причинит иной вред. По сути, это защита операторов от рисков, которые возникают, когда наделённые ИИ машины выходят из лаборатории на улицы.

Источник изображения: «Сбер»

Источник изображения: «Сбер»

Возможность страхования деятельности роботов появилась на фоне подготовки «Сбера» к выводу на рынок собственной линейки человекоподобных роботов. Глава банка Герман Греф сообщил, что осенью компания рассчитывает представить несколько решений, способных выполнять «человеческие» действия и адаптироваться к разным сценариям применения. Ранее «Сбер» уже показывал робота «Грин», интегрированного с ИИ-моделью GigaChat. В числе потенциальных направлений для его применения назывались сфера розничных продаж, общепит, производство, логистика и медицинские задачи.

Техническая основа проекта — концепция физического ИИ, когда нейросеть не только отвечает на запросы, но и управляет физическим телом робота. Для этого «Сбер» развивает Green-VLA — модель Vision–Language–Action, объединяющую зрительное восприятие, понимание языка и выполнение действий. В опубликованном описании Green-VLA указана пятиступенчатая схема обучения: от базовых моделей и мультимодального предварительного обучения до обучения на демонстрациях, адаптации под конкретную платформу и настройки поведения. В модели используется около 5 млрд параметров, единое 64-мерное пространство действий, фильтрация и множество механизмов для определения прогресса в процессе решения поставленных задач, включая распознавание нестандартных ситуаций и уточнение целей.

Появление страхования показывает, что человекоподобные роботы начинают рассматриваться не только как демонстрационные прототипы, но и как будущие участники производства и сферы обслуживания. Для бизнеса ключевой вопрос теперь заключается не только в том, насколько хорошо робот ходит, танцует или манипулирует предметами, но и в том, как реализовать ответственность за его действия, сбои датчиков, ошибки алгоритмов и непредсказуемые взаимодействия с людьми. Если пилотные проекты с «Грином» выйдут за пределы выставочных площадок, страхование гражданской ответственности может стать обязательным элементом промышленной эксплуатации роботов.

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Теги: сбербанк, человекоподобный робот, страхование
сбербанк, человекоподобный робот, страхование
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