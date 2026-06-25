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Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос

Биткоин накануне опустился ниже отметки в $60 000 и в какой-то момент показывал $59 023,98, и это самый низкий уровень с 10 октября 2024 года. Крупнейшая криптовалюта в этом году уже третий раз опускается ниже этой отметки.

Источник изображения: André François McKenzie / unsplash.com

Источник изображения: André François McKenzie / unsplash.com

Крупнейшая в мире криптовалюта пребывает в красной зоне уже восьмой месяц подряд — отрицательное влияние на неё оказывают как макроэкономические, так и отраслевые факторы. Инвесторы направляют капитал в компании, которые занимаются искусственным интеллектом; популярны также громкие IPO и рынки прогнозов. Сложную ситуацию для биткоина формирует также инфляция в США, спровоцированная ближневосточным конфликтом. Инвесторы теряют доверие к криптовалютному рынку и начинают сомневаться в уникальной ценности биткоина.

Источник изображения: coindesk.com

Источник изображения: coindesk.com

Положительным сигналом для криптовалютной отрасли может стать принятие законопроекта, известного как CLARITY Act — до ухода Конгресса на летние каникулы у него остаются всего пять недель. Если документ не уложится в указанный срок, его принятие, вероятно, будет отложено до осени. Несмотря на слабые настроения инвесторов, падение биткоина представляется более сдержанным, чем резкие спады, характерные для прошлых «криптовалютных зим». Благодарить за это, считают эксперты, следует институциональных инвесторов — биткоин не так волатилен, как прежде, причём в обе стороны: и падения, и роста.

Совокупный отток средств из привязанных к биткоину биржевых фондов на этой неделе составил $182 млрд, и это негативная динамика уже седьмую неделю подряд. В конце прошлого года общий объём содержащихся в этих фондах активов составлял около $113 млрд, и к настоящему моменту он сократился до $77,5 млрд.

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Теги: биткоин, криптовалюта, цены
биткоин, криптовалюта, цены
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