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Phasmophobia не выйдет из раннего доступа в 2026 году, зато перейдёт на Unity 6 и не только — разработчики раскрыли план развития игры

Британская студия Kinetic Games поделилась планами на дальнейшее развитие своего кооперативного психологического хоррора Phasmophobia, и выхода игры из раннего доступа в 2026 году среди них нет.

Источник изображения: Steam (КЕША)

Источник изображения: Steam (КЕША)

Напомним, Phasmophobia заступила в ранний доступ Steam ещё 18 сентября 2020 года. До недавнего времени игра готовилась к полноценному релизу на протяжении 2026-го, но разработка затянулась.

Как стало известно, Phasmophobia в версии 1.0 увидит свет лишь во второй половине 2027 года. Перенос позволит команде остаться верной своему видению и высоким стандартам качества, а также предоставить фанатам желанный игровой опыт.

Источник изображения: Kinetic Games

Источник изображения: Kinetic Games

В преддверии изменённых сроков выхода 1.0 разработчики Phasmophobia готовят ряд значительных улучшений:

  • 21 июня команда обновит карту 13 Willow Street и выпустит первую часть запланированных геймплейных улучшений;
  • в августе ожидается вторая часть усовершенствований;
  • в октябре Phasmophobia перейдёт на Unity 6 — новая система освещения и повышенная стабильность;
  • в ноябре снова прокачают персонажей (первое обновление не оправдало надежды фанатов) — улучшат анимации, модели, одежду и настройки индивидуализации.

Также в 2026 году Phasmophobia ждёт возвращение внутриигровых событий Crimson Eye и Winter’s Jest, переработка карты 42 Edgefield Road и патч с улучшениями еженедельных испытаний и новыми функциями распознавания голоса.

Улучшенная модель Patient 07 для 1.0 — дизайн других призраков тоже переработают (источник изображения: Kinetic Games)

Улучшенная модель Patient 07 для 1.0 — дизайн других призраков тоже переработают (источник изображения: Kinetic Games)

«Мы сожалеем, в каком состоянии осталась Phasmophobia после прошлого обновления, и понимаем ваше недовольство. <...> Наш следующий апдейт — первый шаг в новом направлении», — заверили в Kinetic Games.

Phasmophobia уже вышла на PC, PS5, Xbox Series X и S, а с полноценным релизом доберётся до Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 25 млн копий и будет экранизирована студией Blumhouse.

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Теги: phasmophobia, kinetic games, хоррор
phasmophobia, kinetic games, хоррор
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