Первые SSD Samsung с PCIe 6.0 не смогут обойтись без СЖО

К выставке ISC 2026 компания Samsung подготовила свой лучший SSD стандарта PCIe 6.0. Производство этого очень быстрого накопителя стартует в конце 2026 года, а в продажу он поступит в 2027 году, передаёт ComputerBase.

Первые высокоскоростные SSD с поддержкой нового стандарта PCIe 6.0, вероятно, столкнутся с проблемами, которые были актуальны для PCIe 4.0 и 5.0. Они сильно нагревались, и производители рекомендовали использовать с ними системы пассивного охлаждения, которые либо интегрировались на заводе, либо устанавливались на материнские платы. С появлением PCIe 6.0 проблема не решится сама собой. Учитывая ёмкость до 64 Тбайт и очень высокое энергопотребление, новый твердотельный накопитель Samsung PM1763 разрабатывался для использования в системах, где его можно интегрировать в систему жидкостного охлаждения.

В этом направлении сейчас движутся основные серверные компоненты: СЖО используются совместно с процессорами, видеокартами и оперативной памятью, и включение в этот список SSD — естественный следующий шаг. Samsung обещает значительное повышение эффективности PM1763. Расчёт, вероятно, делается на то, что производительность будет падать не так резко, рабочие температуры окажутся ниже, а энергопотребление — более скромным. Кроме того, высокая производительность обещает быть более стабильной.

Samsung заявляет скорость чтения до 28,4 Гбайт/с и записи — до 21 Гбайт/с. В накопителе используются чипы памяти TLC. На вопрос о цене корейский производитель ответил несколько уклончиво, не желая раскрывать лишних подробностей, и в условиях дефицита памяти это оправданная линия поведения. Образцы Samsung PM1763 начнут тестироваться только в конце этого года, а массовое производство стартует лишь в начале следующего, то есть в продаже эти накопители появятся почти через год. Но компания намекнула, что цена будет высокой — в конце концов, здесь используется новый контроллер для PCIe 6.0, под который разрабатывались и передовые чипы памяти. Уже одно это оправдывает рост цены по сравнению с моделями с PCIe 5.0, пояснил производитель.