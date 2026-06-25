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«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет

Цены на чипы постоянной и оперативной памяти ещё долго не вернутся к прежним уровням, предупредила Lenovo на мероприятии ISC 2026, сообщает ComputerBase. Даже после значительного увеличения производственных мощностей они, вероятно, уже «никогда» не опустятся на уровень прошлого года, считает производитель.

Источник изображений: computerbase.de

Источник изображений: computerbase.de

Слово «никогда» представитель компании произнёс с улыбкой и долей гротеска — оно относится к последующим пяти годам и, возможно, немного более позднему сроку, и это не жёсткий прогноз. В 2030 году может установиться «новая норма», предположили в Lenovo, и цены всё-таки будут значительно выше, чем в 2024 и 2025 годах. В этом прогнозе уже учтён масштабный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, который начнётся в 2028 году. Прогноз Lenovo, однако, может оказаться точным, если учесть ситуацию у производителей памяти. SK hynix, например, хочет утроить производственные мощности к 2034 году — речь уже не идёт о повторении кризиса с низкими ценами в 2028 или 2030 году, каким он был в 2025 году. Корейским производителем движет убеждение, что спрос сохранится на высоком уровне.

Чтобы пережить кризис с дефицитом памяти, отмечает Lenovo, требуется тщательнее учитывать её объём при закупке систем. До прошлого года производители серверов часто указывали большие объёмы памяти, но сейчас это не всегда возможно; во многих случаях лучшим вариантом могут оказаться системы с ускорителями на графических процессорах, указывает производитель, — они могут потреблять и системную память, но чаще в меньших объёмах, чем центральные процессоры. А вот для двухпроцессорной системы с 32 слотами памяти едва ли получится обойтись объёмом менее 1 Тбайт.

В качестве предпочтительной модели Lenovo демонстрирует решения Nvidia GB200 на базе NVL4 — у них суммарный объём памяти составляет около 1 Тбайт, и это сочетание LPDDR5 на двух центральных процессорах и по 186 Гбайт HBM3e на каждом из четырёх графических. То есть двум процессорам выделяются всего около 240 Гбайт оперативной памяти или по 120 Гбайт на каждый, хотя Nvidia всё ещё говорит о 480 Гбайт LPDDR5X на двухъядерных конфигурациях Grace. Это относительно немного и почти неслыханно для новых современных серверов. Раньше Nvidia хотела устанавливать максимум памяти на системы с процессорами Vera, но теперь они поставляются с уменьшенным вдвое объёмом — 768 Гбайт вместо 1,5 Тбайт. В зависимости от объёма возникает возможность сэкономить значительные суммы денег, сократив в стоечном NVL72 ёмкость SOCAMM с 55 до 28 Тбайт.

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Теги: lenovo, nvidia, память
lenovo, nvidia, память
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