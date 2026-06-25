«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет

Цены на чипы постоянной и оперативной памяти ещё долго не вернутся к прежним уровням, предупредила Lenovo на мероприятии ISC 2026, сообщает ComputerBase. Даже после значительного увеличения производственных мощностей они, вероятно, уже «никогда» не опустятся на уровень прошлого года, считает производитель.

Слово «никогда» представитель компании произнёс с улыбкой и долей гротеска — оно относится к последующим пяти годам и, возможно, немного более позднему сроку, и это не жёсткий прогноз. В 2030 году может установиться «новая норма», предположили в Lenovo, и цены всё-таки будут значительно выше, чем в 2024 и 2025 годах. В этом прогнозе уже учтён масштабный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, который начнётся в 2028 году. Прогноз Lenovo, однако, может оказаться точным, если учесть ситуацию у производителей памяти. SK hynix, например, хочет утроить производственные мощности к 2034 году — речь уже не идёт о повторении кризиса с низкими ценами в 2028 или 2030 году, каким он был в 2025 году. Корейским производителем движет убеждение, что спрос сохранится на высоком уровне.

Чтобы пережить кризис с дефицитом памяти, отмечает Lenovo, требуется тщательнее учитывать её объём при закупке систем. До прошлого года производители серверов часто указывали большие объёмы памяти, но сейчас это не всегда возможно; во многих случаях лучшим вариантом могут оказаться системы с ускорителями на графических процессорах, указывает производитель, — они могут потреблять и системную память, но чаще в меньших объёмах, чем центральные процессоры. А вот для двухпроцессорной системы с 32 слотами памяти едва ли получится обойтись объёмом менее 1 Тбайт.

В качестве предпочтительной модели Lenovo демонстрирует решения Nvidia GB200 на базе NVL4 — у них суммарный объём памяти составляет около 1 Тбайт, и это сочетание LPDDR5 на двух центральных процессорах и по 186 Гбайт HBM3e на каждом из четырёх графических. То есть двум процессорам выделяются всего около 240 Гбайт оперативной памяти или по 120 Гбайт на каждый, хотя Nvidia всё ещё говорит о 480 Гбайт LPDDR5X на двухъядерных конфигурациях Grace. Это относительно немного и почти неслыханно для новых современных серверов. Раньше Nvidia хотела устанавливать максимум памяти на системы с процессорами Vera, но теперь они поставляются с уменьшенным вдвое объёмом — 768 Гбайт вместо 1,5 Тбайт. В зависимости от объёма возникает возможность сэкономить значительные суммы денег, сократив в стоечном NVL72 ёмкость SOCAMM с 55 до 28 Тбайт.