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Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060

Ранее компания Valve сообщила, что «все желающие» смогут самостоятельно собрать «собственную Steam Machine», поскольку новая версия операционной системы SteamOS предлагает улучшенную поддержку последних платформ AMD и Intel. Джейкоб Теркелсен (Jacob Terkelsen) из AMD, занимающийся проверкой плат для графических процессоров с поддержкой ИИ, на своём примере продемонстрировал сборку Mini-ITX ПК в стиле Steam Machine, но с видеокартой от Nvidia.

Источник изображений: X / Jacob Terkelsen

Источник изображений: X / Jacob Terkelsen

Свою систему Теркелсен назвал Terk Box v1.1. Это не проект AMD, а скорее персональная сборка компактного ПК на основе корпуса, напечатанного на 3D-принтере. Внешне система очень похожа на оригинальную Steam Machine. Теркелсен построил ПК на базе материнской платы формата Mini-ITX и оснастил его видеокартой GeForce RTX 5060. Оригинальная Steam Machine оснащается полукастомным GPU от AMD на архитектуре RDNA 3.

ПК собран в кастомном корпусе SFF Mini ITX Steam Machine Case от 3DCatt, который можно распечатать на 3D-принтере. Файлы для 3D-печати доступны для скачивания. Размеры системы составляют 167 × 168 × 225 мм. Габариты близки к системе Valve, хотя корпус глубже, чтобы вместить стандартное компьютерное оборудование.

ПК оснащён блоком питания формата Flex мощностью 400 Вт. GeForce RTX 5060 потребляет 145 Вт, и Nvidia рекомендует использовать с ней блок питания мощностью 550 Вт. «Когда ты знаешь, как работают вещи, рекомендации становятся предложениями», — говорит Теркелсен. В целом он прав, поскольку энергопотребление системы зависит не только от видеокарты, но и от центрального процессора, настроек лимитов мощности и качества блока питания. Производители видеокарт обычно рекомендуют блоки питания с учётом использования самых мощных компонентов. Это не делает блок питания мощностью 400 Вт универсальной рекомендацией, но показывает, почему сборщики компактных систем часто работают вне рамок стандартных заявленных требований.

Стоимость оригинальной Steam Machine от Valve начинается с $1049. Самостоятельно собрать игровой ПК стоимостью менее $1000 с аналогичными характеристиками в современных реалиях может быть сложно, особенно если каждый компонент системы будет новым. Материнская плата формата Mini-ITX, блок питания формата Flex и компактная, но эффективная система охлаждения могут быстро «съесть» львиную долю бюджета. А ещё следует не забывать про процессор, видеокарту и ОЗУ. Собрать такую систему самостоятельно становится значительно проще, если у пользователя уже есть часть комплектующих, а недостающие детали приобретаются на вторичном рынке или по акциям у ретейлеров. Кроме того, потребуется 3D-принтер, чтобы распечатать корпус и собрать систему.

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Теги: steam machine, мини-пк, энтузиаст
steam machine, мини-пк, энтузиаст
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